Dem: "Più risorse per le forze dell'ordine in città, attivati canali istituzionali"

"Chiediamo un rafforzamento delle risorse destinate alle forze dell'ordine e un incremento della presenza sul territorio"

Gela. Il Partito Democratico esprime forte preoccupazione per la recente recrudescenza di fatti criminali in città. "Questa situazione allarmante richiede un impegno collettivo e deciso da parte di tutte le istituzioni coinvolte nella sicurezza e nella giustizia. Vogliamo innanzitutto ringraziare la procura della Repubblica e le forze dell'ordine per il lavoro instancabile e professionale che stanno svolgendo per contrastare la criminalità e garantire la sicurezza dei cittadini. La loro dedizione e competenza sono fondamentali in un momento così difficile. Tuttavia, riteniamo che la situazione attuale richieda un'attenzione immediata, visto anche l’importante lavoro portato avanti dall’amministrazione comunale per dare alla città la sua vera immagine con una forte connotazione culturale e storica e fatta da persone per bene. Una attività coordinata non solo a livello locale, ma anche a livello regionale e nazionale, é importante. Per questo motivo, abbiamo già coinvolto i nostri rappresentanti a tutti i livelli, affinché si attivino misure attive per affrontare questa emergenza e garantire la sicurezza dei cittadini. È fondamentale che tutte le istituzioni lavorino insieme per ripristinare la serenità e la sicurezza nella nostra comunità. Chiediamo un rafforzamento delle risorse destinate alle forze dell'ordine e un incremento della presenza sul territorio, affinché ogni cittadino possa sentirsi protetto e al sicuro. Il Partito Democratico rimane al fianco dei cittadini e continuerà a monitorare la situazione, affinché si possano trovare soluzioni efficaci e durature. Invitiamo tutti a mantenere la calma e a collaborare con le autorità competenti, segnalando eventuali situazioni sospette", fanno sapere i dirigenti dem.