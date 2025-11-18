Dem non cambiano linea su passaggi tra gruppi dell'alleanza, avanti con monotematico su investimenti e lavoro

I dem non rinunciano ai temi, seppur monti qualche tensione interna all'alleanza del "modello Gela"

Gela. I dem, nella bagarre di maggioranza alimentata dal passaggio del consigliere comunale Massimiliano Giorrannello dai civici di “Una Buona Idea” al Movimento cinquestelle, non sono certamente chiamati in causa in via diretta ma già questa mattina si sono fatti sentire. Ai democratici, così come al sindaco Terenziano Di Stefano, prima il caso Lupo e poi quello Giorrannello non piacciono affatto, perché potenzialmente capaci di minare la stabilità dell'alleanza del “modello Gela”. Un concetto che è stato confermato in serata, nel corso di una riunione interna, in presenza di dirigenti, assessori e consiglieri comunali del partito, che in più di un'occasione ha confermato il pieno sostegno al primo cittadino, pure in questo frangente di tensioni interne nell'alleanza. I dem non rinunciano ai temi ed entro i primi giorni di dicembre vogliono portare in aula, per un monotematico, la vicenda degli investimenti e dell'occupazione, partendo dal sito Eni e dalla valutazione delle intenzioni progettuali della multinazionale. Il timore, per i dem, senza novità salienti, è di una costante perdita di posti di lavoro nel sito locale e non solo. Rimane alta l'attenzione intorno al bilancio stabilmente riequilibrato, obiettivo imprescindibile per l'amministrazione. I democratici vogliono stare nella città e per questo cercheranno di avere una partecipazione attiva nel percorso verso le elezioni dei comitati di quartiere. Il partito, infine, porterà in città riferimenti regionali e nazionali, per un'iniziativa pubblica contro la violenza sulle donne e per arginare la piaga del femminicidio. Scelta che si lega a un progetto proposto e definito dall'ex assessore Viviana Altamore, dirigente locale del Pd.

In foto il segretario Giuseppe Arancio, il capogruppo Gaetano Orlando e il vicesegretrario Francesco Di Dio