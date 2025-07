Dem: "Governi centrodestra hanno declassato l'ospedale ma adesso bisogna salvarlo"

Ieri, il coordinatore cittadino FdI Grisanti ha parlato di un Pd con gravi responsabilità, nel passato, proprio per la gestione della sanità locale

Gela. Il dibattito politico non cessa di concentrarsi intorno alla vicenda sanità. I dem, ancora una volta, prendono le distanze dal centrodestra e da Fratelli d'Italia. Ieri, il coordinatore cittadino FdI Grisanti ha parlato di un Pd con gravi responsabilità, nel passato, proprio per la gestione della sanità locale. “Gli sforzi si stanno facendo per la grave situazione in cui versa l'ospedale, con circa la metà dei posti letto assegnati che

non sono operativi. Addirittura si vorrebbero diminuire di ben sedici unità, secondo la proposta fatta dall'assessorato regionale della sanità. Gli sforzi della classe politica si devono concentrare per difendere il presente e per progettare un futuro migliore. Se poi si vuole guardare al passato, l'ospedale era stato colocato come Azienda sanitaria locale dal governo regionale di centrosinistra guidato dall'onorevole Angelo Capodicasa. I successivi governi regionali di centrodestra la abolirono, iniziando e perpetrando una fase di declino che ci ha portati alla grave e insostenibile situazione odierna – fanno sapere dalla segreteria dem - peraltro i sindaci di centrosinistra che hanno governato in città negli ultimi decenni potevano fare ben poco per l'ospedale “Vittorio Emanuele”, in quanto è la Regione che ha competenza sulla sanità in Sicilia. Altresì, il centrodestra regionale si è reso anche protagonista del taglio di diverse decine di milioni di euro per opere pubbliche in città con il governo Musumeci e con l'attuale esecutivo Schifani. Quando avvenuto nel passato è sotto gli occhi di tutti. Se poi si vuole fare un'analisi dettagliata sul passato, in prossime occasioni il Pd è sempre pronto a farle. Allo stato occorre concentrare gli sforzi per difendere e consolidare l'ospedale e la sanità nel territorio”.