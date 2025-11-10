Dem, confronto interno: si spinge per un monotematico su investimenti e occupazione

Una verifica interna sui temi

Gela. In municipio, l'alleanza del sindaco Terenziano Di Stefano non può che attendere il passo decisivo dell'approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato. La programmazione successiva dipende proprio dallo strumento finanziario, diventato un punto politico essenziale nello sviluppo prossimo del "modello Gela". Nella coalizione, il primo cittadino, che nel fine settimana, insieme ad altri gruppi fuori dai partiti, darà i natali alla rete "Spazio civico", non vuole scossoni o spinte in avanti. Il blocco originario non è in discussione, in questa fase, ma un allargamento non è da escludere. I dem sono la forza con maggiore rappresentanza in consiglio e fino a oggi il dialogo con Di Stefano non è mai mancato. In settimana, il gruppo locale farà il punto. Il segretario Giuseppe Arancio e i vice Giovanni Ferro e Francesco Di Dio, stanno sviluppando un percorso interno fondato sui temi. Giovedì, si valuterà l'appuntamento dell'elezione per i comitati di quartiere, al fine di avere un'incidenza maggiore nella rappresentanza. I democratici, da tempo, lavorano inoltre a un monotematico per analizzare, con ulteriori approfondimenti e riscontri pratici, la vicenda degli investimenti e dell'occupazione, a partire dalle progettualità di Eni. Se ne discuterà, durante la riunione interna. Il rischio, per i democratici, è che il ciclo dei cantieri della multinazionale sia in esaurimento e a risentirne è in primis l'indotto, con posti di lavoro in bilico e una percentuale sempre maggiore di manodopera locale fuori dalla filiera produttiva. Un tema che Di Stefano, nel fine settimana appena trascorso, ha discusso a Viggiano, insieme al primo cittadino del Comune potentino. Gli enti municipali che sui territori ospitano siti industriali, tra i più importanti a livello nazionale, spingono per un confronto aperto con le aziende e "alla pari".

In foto Arancio, Di Dio e Ferro