Dem, attenzione elevata su questione morale: niente volate per la rappresentanza e focus sui temi

Nonostante le scintille che ci sono state in questi mesi, alla "voce" rappresentanza, la dirigenza dem non sembra per nulla intenzionata ad accelerare, rispettando la linea tracciata dal sindaco Di Stefano

Gela. Sembra che i dem abbiano, allo stato, deciso di attendere altre fasi, magari più propizie, per aprire un vero e proprio dibattito in materia di rappresentanza nel governo della città. In serata, come avevamo anticipato, si è tenuta una riunione interna. Ai democratici, che nella maggioranza del sindaco Terenziano Di Stefano occupano posizioni importanti, non sfugge affatto che sulla questione morale non si può mai transigere. Un tema che è stato affrontato durante l'incontro, al quale, tra gli altri, hanno preso parte gli assessori Giuseppe Fava e Peppe Di Cristina, i consiglieri comunali e i dirigenti locali del direttivo. L'inchiesta giudiziaria che sta toccando pesantemente il parlamentare Ars Michele Mancuso, per i dem è un segnale che non si deve sottovalutare: nel rapporto politico con il sindaco Terenziano Di Stefano e con gli alleati, quello della trasparenza e della legalità è un capitolo decisivo. In una nota ufficiale, la segreteria precisa che la riunione è servita a un confronto sui temi del prossimo referendum per la separazione delle carriere in magistratura, con il Pd impegnato nel fronte del no, e a prevedere iniziative su scuola e formazione, con la visita, a fine mese, della responsabile nazionale del partito, la parlamentare Irene Manzi. Gli esponenti dem, da tempo, si muovono su precisi temi amministrativi e sostengono l'azione degli assessori Fava e Di Cristina, in più ambiti: dalla necessità di chiudere prima possibile con l'iter del Pudm e fino all'avvio dei cantieri della rete fognaria di Manfria e ancora le strutture sportive, lo stadio “Presti” sottoposto a manutenzione e la nuova struttura polivalente di Macchitella. Anche con i comitati di quartiere ci sarà un rapporto di collaborazione. Nonostante le scintille che ci sono state in questi mesi, alla "voce" rappresentanza, con il capogruppo consiliare Gaetano Orlando che ha più volte insistito per una verifica di maggioranza, la dirigenza dem non sembra per nulla intenzionata ad accelerare, rispettando la linea tracciata dal sindaco Di Stefano, che in cima alla programmazione ha posto le urgenze amministrative, fra tutte il bilancio, in attesa dell'ultimo “verdetto” ministeriale.