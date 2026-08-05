Delmastro, Camera non autorizza l’uso delle chat, voto a scrutinio segreto
ROMA (ITALPRESS) - Con 206 voti favorevoli e 133 contrari, l'Auladella Camera ha approvato la relazione della Giunta per leAutorizzazioni che proponeva di negare alla Procura di Roma ilsequestro delle...
ROMA (ITALPRESS) - Con 206 voti favorevoli e 133 contrari, l'Aula
della Camera ha approvato la relazione della Giunta per le
Autorizzazioni che proponeva di negare alla Procura di Roma il
sequestro delle chat tra l'ex sottosegretario alla Giustizia
Andrea Delmastro e Mauro Caroccia. Su richiesta di Pd, Avs e M5S,
la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.
(ITALPRESS)
- Foto: Ipa Agency -
Fact Check
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Verificato il: 05 agosto 2026