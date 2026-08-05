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Delmastro, Camera non autorizza l’uso delle chat, voto a scrutinio segreto

ROMA (ITALPRESS) - Con 206 voti favorevoli e 133 contrari, l'Auladella Camera ha approvato la relazione della Giunta per leAutorizzazioni che proponeva di negare alla Procura di Roma ilsequestro delle...

A cura di Redazione Redazione
05 agosto 2026 19:53
Delmastro, Camera non autorizza l’uso delle chat, voto a scrutinio segreto -
Italia
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ROMA (ITALPRESS) - Con 206 voti favorevoli e 133 contrari, l'Aula

della Camera ha approvato la relazione della Giunta per le

Autorizzazioni che proponeva di negare alla Procura di Roma il

sequestro delle chat tra l'ex sottosegretario alla Giustizia

Andrea Delmastro e Mauro Caroccia. Su richiesta di Pd, Avs e M5S,

la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.

(ITALPRESS)

- Foto: Ipa Agency -

Fact Check

Prima della pubblicazione, la redazione ha verificato e consultato le fonti elencate di seguito per garantire l'accuratezza delle informazioni riportate.

Fonte:

Verificato il: 05 agosto 2026

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