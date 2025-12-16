Delfino morto, spiaggiato su un tratto del lungomare

Il delfino era spiaggiato su un tratto del lungomare

Gela. Non è da escludere che sia morto già da qualche giorno. Nelle scorse ore, però, un delfino è finito sulla spiaggia, su un tratto del lungomare Federico II di Svevia. La presenza è stata notata da qualche passante che nonostante le condizioni meteo non favorevoli è arrivato fino alla battigia, per appurare che il delfino era ormai morto e spiaggiato. Sul posto, si è recato il presidente dell'associazione "Aria nuova" Saverio Di Blasi, che a sua volta ha segnalato la presenza del delfino.