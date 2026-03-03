Definizione tributi, dopo polemiche regolamento ritirato: "Servono verifiche tecniche"

Regolamento ritirato

Gela. Il regolamento per la definizione agevolata dei tributi va sottoposto ad altre verifiche. Il sindaco Terenziano Di Stefano, in apertura di seduta consiliare, ha comunicato che l'atto, per ora, viene ritirato. Vanno condotte valutazioni sulla base dello stato di dissesto del municipio, anche considerando le osservazioni pervenute dall'organismo straordinario di liquidazione. Il consigliere di centrodestra Gabriele Pellegrino ha posto molti dubbi sulle scelte dirigenziali. Per il dem Gaetano Orlando, la questione era già conosciuta e per questa ragione ci fu la scelta, la scorsa settimana, di lasciare l'aula, mossa che ha alimentato contrasti in maggioranza. Il consigliere Antonella Di Benedetto ha voluto precisare, in qualità di membro della commissione bilancio, che il lavoro condotto è stato "enorme". "Sono emerse criticità e vanno approfondite per portare in aula un regolamento ben strutturato per andare incontro alle esigenze dei cittadini", ha aggiunto Di Benedetto. Sono stati approvati gli aggiornamenti degli oneri di urbanizzazione.