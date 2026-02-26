Definizione agevolata tributi, in consiglio arriva il regolamento

È la conclusione del lavoro istituzionale condotto dalla commissione consiliare bilancio, con l'apporto del consigliere dem Lorena Alabiso

Gela. I tempi previsti sono stati rispettati e in consiglio comunale, domani, arriva anche il regolamento per la definizione agevolata dei tributi comunali. È la conclusione del lavoro istituzionale condotto dalla commissione consiliare bilancio, soprattutto con l'apporto del consigliere dem Lorena Alabiso. Il regolamento va incontro alle esigenze dei contribuenti, sulla base della legge di bilancio nazionale che ha previsto questa possibilità. Si tratta di un atto strettamente tecnico, che il civico consesso sarà chiamato a valutare con attenzione, attraverso le linee dettate dalla commissione nel provvedimento. La definizione agevolata, che il Comune può regolamentare per i propri tributi e per le proprie entrate patrimoniali, riguarda esclusivamente adempimenti precedentemente in tutto o in parte non adempiuti dai contribuenti. La definizione può essere estesa anche ai casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente, purchè non ancora definite. Il presidente del consiglio comunale ha provveduto a integrare il punto all'ordine del giorno.