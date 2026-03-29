Definizione agevolata tributi, FI: "Regolamento ritorni in consiglio per l'approvazione"

Non erano mancate tensioni interne alla commissione bilancio che se ne è occupata

Gela. Il regolamento sulla definizione agevolata dei tributi aveva subito uno stop, nelle scorse settimane, perché l'amministrazione comunale ha comunicato l'esigenza di approfondimenti tecnici, in un ente municipale in dissesto. Non erano mancate tensioni interne alla commissione bilancio che se ne è occupata. Da Forza Italia, con il segretario Vincenzo Cirignotta e il capogruppo consiliare Antonino Biundo, arriva un sollecito. "Il regolamento deve ritornare in consiglio comunale", dicono. "Cittadini, famiglie e imprese non possono più aspettare: questa misura rappresenta una boccata d’ossigeno concreta per chi vuole mettersi in regola e, allo stesso tempo, un’occasione reale per l’ente di recuperare risorse preziose per le casse comunali. Dopo il ritiro della delibera da parte dell’amministrazione comunale per un approfondimento tecnico, è calato il silenzio. Sollecitiamo il sindaco a comunicare alla città la reale volontà dell’amministrazione comunale sulla definizione agevolata dei tributi locali. Siamo pienamente consapevoli della situazione finanziaria dell’ente, ma proprio per questo chiediamo serietà e coraggio: la delibera può e deve essere costruita nel rispetto degli equilibri di bilancio. Forza Italia è pronta a dare il proprio contributo in consiglio comunale ma pretende tempi certi e risposte concrete", dicono gli azzurri.