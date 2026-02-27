Definizione agevolata tributi, caos regolamento: dem lasciano l'aula

"Un atteggiamento irrispettoso di una parte della maggioranza - dicono gli esponenti di opposizione Sara Cavallo, Antonella Di Benedetto e Armando Irti - in questo modo, si svilisce l'attività consiliare"

Gela. L'unico dem rimasto in aula, in serata, è stato l'assessore Peppe Di Cristina. I democratici, al momento di trattare il regolamento sulla definizione agevolata dei tributi, proposto dalla commissione bilancio, hanno lasciato in blocco i lavori. Il capogruppo Gaetano Orlando, il vice Antonio Cuvato, il vicesindaco Giuseppe Fava e il consigliere Maria Grazia Fasciana, sono usciti, facendo venire meno il numero legale. Lo hanno fatto platealmente davanti al sindaco Terenziano Di Stefano, alimentando una frattura che Orlando ha reso palese ma che ora pare coinvolgere tutto il partito, almeno rispetto al gruppo consiliare. Ufficialmente, sembra che il gruppo non abbia gradito troppo le modalità attivate per portare in aula il regolamento, che il presidente della commissione Vincenzo Tomasi si apprestava a esporre. "Un atteggiamento irrispettoso di una parte della maggioranza - dicono gli esponenti di opposizione Sara Cavallo, Antonella Di Benedetto e Armando Irti - in questo modo, si svilisce l'attività consiliare. Constatiamo che non è la prima volta che accade. È molto grave". In aula, si dovrà tornare lunedì.