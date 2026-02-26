Definizione agevolata dei tributi, arriva regolamento: "Sostiene contribuenti e dà benefici al Comune"

"L’iniziativa punta ad aiutare famiglie e imprese a regolarizzare la propria posizione in modo sostenibile, riducendo sanzioni e interessi, e allo stesso tempo consentendo al Comune di recuperare risorse utili per i servizi alla comunità", dice Tomasi

Gela. Il regolamento per la definizione agevolata dei tributi comunali sarà in aula domani sera, con l'integrazione predisposta dalla presidenza del civico consesso. Dalla commissione bilancio, che ha lavorato al provvedimento, attraverso il presidente Vincenzo Tomasi, fanno sapere che “l’iniziativa punta ad aiutare famiglie e imprese a regolarizzare la propria posizione in modo sostenibile, riducendo sanzioni e interessi, e allo stesso tempo consentendo al Comune di recuperare risorse utili per i servizi alla comunità. Una scelta di responsabilità e buon senso per rafforzare il rapporto tra cittadini e amministrazione e sostenere il territorio. Un grande ringraziamento ai consiglieri che compongono la commissione, Lorena Alabiso, Davide Sincero e Antonino Biundo e la vicepresidente Antonella Di Benedetto, per il grande lavoro svolto che ha portato a questo regolamento che sono certo avrà un impatto importante sulla riscossione e rappresenterà un aiuto per ogni cittadino che vorrà regolarizzare la propria posizione contributiva”.