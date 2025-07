Decommissioning vecchie condotte Enimed, parere positivo dalla Regione per la Via

Le procedure sono da ritenersi concluse, anche a seguito degli approfondimenti condotti dalla commissione tecnica specialistica

Gela. E' una delle attività principali che Enimed intende condurre a livello locale, per il sito cittadino, anche sulla scorta di precisi protocolli istituzionali. Il decommissioning delle vecchie condotte di idrocarburi, ormai non più attive, è da tempo al vaglio degli uffici regionali. Dal dipartimento ambiente sono arrivati i pareri favorevoli per la Valutazione di incidenza ambientale delle attività di dismissione delle vecchie condotte. Le procedure sono da ritenersi concluse, anche a seguito degli approfondimenti condotti dalla commissione tecnica specialistica, che a sua volta ha rilasciato pareri positivi. Le attività di dismissione riguardano le condotte interrate di collegamento dell'area pozzo “Gela 71” e “Gela 63” con il “Cluster A” e dell'area pozzo “Gela 63” con il “Cluster A2”. Gli stessi uffici regionali hanno terminato, “con parere positivo”, il procedimento Via per il ripristino ambientale dell'area pozzo “Cammarata 2”. Anche in questo caso, c'è stato il parere positivo rilasciato dalla Cts.