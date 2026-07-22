Decine di roghi in tutta la regione, situazione critica nel Palermitano

Numerosi incendi si stanno propagando nelle ultime ore in diverse province della Sicilia.

PALERMO (ITALPRESS) – Numerosi incendi si stanno propagando nelle ultime ore in diverse province della Sicilia. I Vigili del Fuoco, la Protezione Civile e il Corpo Forestale stanno coordinando interventi su tutto il territorio regionale per fronteggiare le fiamme. Critica la situazione nel Palermitano dove oltre a Castronovo ancora minacciata dalle fiamme, ci sono più squadre dei vigili del fuoco arrivate da Trapani e Messina impegnate a Trabia, Casteldaccia e a Villagrazia di Carini. Da alcune contrade di Palermo si vedono alte coltri di fumo provenienti dalla campagna di Monreale.

A causa di un incendio, è temporaneamente chiusa, in entrambe le direzioni, la strada statale 186 “Di Monreale” dal km 10,600 al km 13,170, a Monreale. Percorso alternativo sulla strada statale 624 “Palermo-Sciacca”. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le Forze dell’Ordine al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.

In provincia di Catania, a Belpasso e a Militello in Val di Catania si attende l’intervento dei mezzi aerei, i vigili del fuoco intanto sono a lavoro per impedire la propagazione delle fiamme. Ad Agrigento non è ancora stato domato l’incendio a Bivona e nel capoluogo fiamme nella zona di Parco Icari. Brucia anche la provincia di Siracusa, con interventi nella notte a Carlentini, Palazzolo Acreide e Noto. Nel messinese, spento il rogo fra Letojanni e Pagliara che ha mandato in fumo ettari di macchia mediterranea.

– Foto di copertina sat/Italpress; foto interna abr/Italpress –

(ITALPRESS).