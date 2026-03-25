De Luca in città, Franzone: "Con Di Stefano progetto prosegue, rispettiamo i patti"

Franzone ha sempre avuto piena fiducia da Di Stefano, che per certi versi si rifà all'esperienza nei territori dell'attuale sindaco di Taormina, con il quale ha dialogato istituzionalmente

Gela. L'ultima volta era arrivato in città lo scorso anno e domani bisserà, in una fase, anche per lui, di evoluzioni in vista delle regionali del 2027 e non solo. Il parlamentare Ars Cateno De Luca, leader di "Sud chiama nord", è annunciato in municipio, nella pinacoteca, dove, proprio domani, terrà un incontro con i sostenitori. Ci saranno i dirigenti locali del gruppo e l'assessore del partito, Filippo Franzone. Lo scorso anno, il sindaco Terenziano Di Stefano non volle mancare e probabilmente ci sarà pure domani. Il rapporto politco con i deluchiani, indipendentemente da questioni di schieramento, non è mai apparso in discussione. "Siamo persone serie e rispettiamo i patti - dice Franzone che con Di Stefano strinse l'accordo elettorale ben prima dell'adesione al progetto "Sud chiama nord" - con il sindaco non ci sono problemi di nessun genere e andiamo avanti nello sviluppo del programma che ci siamo dati". La questione idrica è tra i punti essenziali affrontati in questi due anni dal primo cittadino e dall'assessore. Oggi, l'emergenzialita pare quasi del tutto superata, attraverso una programmazione che ha aumentato le fonti di approvvigionamento e consentito la sostituzione complessiva della rete San Leo. La sanità è un altro capitolo che Di Stefano e Franzone affrontano insieme e rientra nel patto originario, oltre all'obiettivo, per l'assessore irrinunciabile, di lasciare il Libero Consorzio di Caltanissetta. Il gruppo di De Luca, che non ha rappresentanza in consiglio, ha un riferimento certo in giunta e Franzone ha sempre avuto piena fiducia da Di Stefano, che per certi versi si rifà all'esperienza nei territori dell'attuale sindaco di Taormina, con il quale ha dialogato istituzionalmente.