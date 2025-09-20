Davide Barone, giovane talento gelese, selezionato per il contest “Chef Rivelazione 2025”

Barone ha scelto di tornare nella sua città natale e aprire il Ristorante Barone – Cucina di coulture, progetto che riflette appieno la sua visione gastronomica.

Gela. È Davide Barone il giovane chef selezionato da una giuria di esperti per partecipare al prestigioso contest “Chef Rivelazione 2025”, che si terrà nell’ambito della manifestazione Marina Gourmet.

L’evento, ospitato nella suggestiva cornice del ristorante stellato Votavota di Marina di Ragusa, vedrà protagonisti nove chef siciliani in rappresentanza delle nove province dell’isola, chiamati a interpretare con le loro creazioni il tema “La Cucina del Futuro”.

Davide Barone, appena 24 anni, è nato e cresciuto a Gela, città che rivendica con orgoglio come propria radice e fonte di ispirazione. Dopo aver frequentato il Liceo Classico Eschilo, scelta dettata dalla volontà di costruire solide basi culturali, il giovane chef si è formato presso l’Alma, Scuola Internazionale di Cucina Italiana, una delle accademie più prestigiose al mondo nel settore della ristorazione. La sua passione per la cucina, coltivata fin da bambino, si è così trasformata in una professione. Dopo diverse esperienze in ristoranti di rilievo sul territorio nazionale, Barone ha scelto di tornare nella sua città natale e aprire il Ristorante Barone – Cucina di coulture, progetto che riflette appieno la sua visione gastronomica. Il concetto di “cucina di coulture” – un gioco di parole tra colture e culture – è il cuore pulsante della filosofia di Davide Barone. Non una semplice cucina gourmet, ma un percorso identitario che osserva la tradizione, la studia e la reinterpreta, dando vita a piatti che raccontano il territorio e la sua storia millenaria. Gela, fondata dai Greci nel 689 a.C., rappresenta per Barone un serbatoio inesauribile di stimoli culturali e gastronomici. Attraverso le sue creazioni, lo chef mira a dare voce a queste radici, trasformandole in esperienze sensoriali capaci di parlare un linguaggio contemporaneo. La partecipazione al contest “Chef Rivelazione 2025” rappresenta per Davide una tappa importante del suo percorso professionale. Un palcoscenico che gli permetterà di mostrare il proprio talento a un pubblico di esperti e appassionati, ma anche un’occasione preziosa per dare lustro a Gela e valorizzarne il patrimonio storico e culturale. Con il suo approccio innovativo e profondamente legato alla tradizione, Davide Barone incarna lo spirito della nuova generazione di chef siciliani: giovani, preparati, capaci di guardare al futuro senza mai dimenticare le proprie radici.