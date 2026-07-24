D'Arma: "Nel programma progressista interventi contro carenza idrica, alleanza sia chiara"

Secondo D'Arma, non va trascurato l'aspetto della carenza idrica, soprattutto nelle campagne

Gela. Il presidente della sezione locale del partito comunista, Salvatore D'Arma, dopo l'incontro del tavolo progressista regionale, tenutosi in città, è ancor più convinto che il centrodestra del governo del presidente Renato Schifani si potrà battere con un'alleanza forte e alternativa. Richiama i temi strategici per il territorio, indicati nel suo intervento dal sindaco Terenziano Di Stefano. Certamente, sanità, il porto da rendere fruibile e la vicenda Timpazzo, non possono essere sottovalutati. Secondo D'Arma, però, non va trascurato l'aspetto della carenza idrica, soprattutto nelle campagne. “Tra le priorità che dovranno essere compatibili con il quadro complessivo che rappresenterà il programma di governo è necessario tenere conto dell'acqua – dice - non solo per rompere la filiera parassitaria che cade sulle spalle dei cittadini ma anche per lo stato di incuria, di responsabilità diffuse e disimpegno della Regione. In Sicilia, si registra il cinquanta per cento di dispersione idrica. Nella nostra piana insistono quattro dighe che non possono invasare e anche la possibilità di interconnessione tra le dighe Disueri e Cimia viene negata, portando all'esasperazione le aziende agricole costrette talora ad abbandonare la terra”. Sul fronte politico, D'Arma sottolinea che “il sindaco ha dato indicazioni su possibili alleanze che vedano progressisti e civici insieme, cioé un campo largo che aggiorna il “modello Gela”. Tutto è in costruzione e auspichiamo che nella chiarezza si riescano a unire tutte le forze per cacciare Schifani e il centrodestra, che tanti danni hanno fatto alla nostra isola, da dove ogni anno tanti giovani vanno via. Interessanti sono stati i richiami a temi giustamente ritenuti prioritari per il territorio e per i cittadini: ospedale, Timpazzo e porto”.