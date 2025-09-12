D'Arma: "Dopo gli eventi estivi si vada avanti per rendere la città ancora più attrattiva"

La linea tracciata dall'amministrazione comunale va nella giusta direzione e va mantenuta, anche migliorandola per presenze maggiori in città

Gela. Un connubio tra iniziative e sport ma anche la piena riscoperta delle bellezze del territorio. Per l'esponente del Partico comunista Salvatore D'Arma, la linea tracciata dall'amministrazione comunale va nella giusta direzione e va mantenuta, anche migliorandola per presenze maggiori in città. “L'innegabile successo dell'estate in città, per la massiccia partecipazione, deve indurre l'amministrazione comunale a pensare già alla successiva programmazione, con iniziative tali da consentire più presenze da fuori. Il mare, i beni ambientali, monumentali e culturali, in uno con le tradizioni e gli spettacoli, possono dare quel valore aggiunto per attirare presenze esterne, con permanenze prolungate nel contesto di un'organizzazione sinergica di pernottamenti, ristorazione e visite nel circondario. Condivido i suggerimenti che ritengono lo sport in una visione ampia e coinvolgente, a partire dai ragazzi utilizzando strutture abbandonate o in fase di costruzione, magari affidando la gestione, tramite bando, ad associazioni o a singoli privati”, dice D'Arma. “Sarebbe significativo pensare al mare e allo sport come riferimenti per organizzare gradualmente iniziative di richiamo regionale e nazionale, per attirare turisti, non solo per un giorno. Credo che l'amministrazione comunale saprà avvalersi di figure professionalmente all'altezza”, conclude.