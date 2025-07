D'Arma, "alternativa possibile se a tutti gli alleati si riconosce pari dignità"

D'Arma lo ribadisce, "le alleanze si costruiscono nella chiarezza e con lealtà"

Gela. In un periodo contraddistinto, a Palazzo di Città, da esigenze e scadenze amministrative, le forze del "modello Gela" non rinunciano a qualche riflessione politica, nonostante le priorità siano altre. Una settimana fa, dal palco palermitano della manifestazione per la sanità, il vicepresidente Ars Nuccio Di Paola ha rilanciato "l'alternativa al governo Schifani", partendo dal quadro progressista e civico, che si rispecchia anche nella maggioranza del sindaco Di Stefano. Il primo cittadino si sente coinvolto in questo percorso, insieme alle forze che lo appoggiano. La prova vera e propria sarà quella delle regionali e il tempo ancora non manca. Secondo il sindaco, l'alleanza va ampliata "al centro moderato", facendo partire da subito il confronto. Il presidente Pci Salvatore D'Arma si rivolge soprattutto alle forze di riferimento dell'area progressista. "La nutrita manifestazione di domenica scorsa, indetta dai cinquestelle, contro le ruberie nella sanità e le vergognose liste d'attesa, è stato inoltre un significativo momento politico. Presenti sul palco, i rappresentanti dei cinquestelle, del Pd, di Sinistra Italiana e Verdi, Partito comunista, Rifondazione Comunista e liste civiche riconducibili ai progressisti. Si tratta di un quadro chiaro che come dichiarato da Di Paola rappresenta l'alternativa a Schifani e al centrodestra. Il modello siciliano - spiega D'Arma - dovrebbe riflettersi nelle realtà comunali. Questo obiettivo sarà possibile se agli alleati si riconosce pari dignità e se i partiti maggiormente rappresentati permetteranno la concretizzazione dell'esigenza di unità. Contingenze particolari e la scelta di andare da soli, da parte di forze progressiste, hanno determinato soluzioni consequenziali". D'Arma lo ribadisce, "le alleanze si costruiscono nella chiarezza e con lealtà".