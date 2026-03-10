Danza caraibica: pioggia di premi per l’Accademia Fuego Latino guidata da Evelyn Trainito

li atleti della scuola hanno conquistato numerosi podi nelle diverse categorie, confermando il valore del lavoro svolto in palestra e la crescita costante dei giovani ballerini.

Grande successo per gli allievi dell’unica accademia di ballo di danze caraibiche presente in città, la Fuego Latino Gela, diretta dalla maestra Evelyn Trainito. Gli atleti della scuola hanno conquistato numerosi podi nelle diverse categorie, confermando ancora una volta il valore del lavoro svolto in palestra e la crescita costante dei giovani ballerini.

Tra i protagonisti della competizione il Gruppo Bimbe, composto da Beatrice Valenti, Matilde D’Arma, Sara Scerra, Beatrice Lucchese e Regina Comandatore, che ha ottenuto risultati di grande rilievo. Le giovanissime danzatrici hanno conquistato il 1° posto nel Latin Show classe D Under 11 e il 1° posto nel Coreographic Team classe D Under 11, salendo inoltre sul podio con il 3° posto nel Reggaeton classe D Under 11.

Ottime anche le performance individuali di Regina Comandatore, che ha portato a casa il 1° posto nello Shine Salsa classe D Under 11 e il 3° posto nel Caribbean Show Dance classe D Under 11.

Risultati importanti anche per il Gruppo Lady Style, formato da Madison Vella, Mancini Chahines, Carlotta Mondello e Sofia Scerra, che nella categoria Latin Show classe D Over 16 ha ottenuto il 2° e il 4° posto, dimostrando grande presenza scenica e qualità tecnica.

Sul podio anche il Gruppo Fuego Company, composto da Vincenzo Lionti, Giulia Migliore, Sofia Scerra e Madison Vella, che ha conquistato il 3° posto nel Caribbean Show Dance categoria U Over 16.

Grande protagonista della giornata è stato Vincenzo Lionti, che ha brillato nelle prove individuali conquistando il 1° posto nello Shine Salsa classe C Over 21 e il 2° posto nello Shine Bachata classe C Over 21.

Ottimi risultati anche nelle competizioni di coppia: Vincenzo Lionti e Sofia Scerra hanno ottenuto il 2° e 3° posto nella Combinata Caraibica categoria B Over 16 e il 2° posto nello Show Duo categoria B Over 16.

A completare il medagliere anche il successo individuale di Sofia Scerra, che ha conquistato il 1° posto nel Caribbean Show Dance classe C Over 16.