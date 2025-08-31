Danni nella sede di "Mazzarino lab", solidarietà dal sindaco Faraci: M5s, "pronti a collaborare con il gruppo"

La solidarietà di Faraci mentre i cinquestelle incontreranno gli esponenti di "Mazzarino lab"

Mazzarino. Quanto accaduto nella sede politica del movimento "Mazzarino lab", danneggiata con vetri infranti, sta generando lo sdegno della politica territoriale. Dopo i civici di "Una Buona Idea", che fanno parte della stessa rete fuori dai partiti del gruppo mazzarinese, condannano l'accaduto sia il sindaco di Mazzarino Domenico Faraci sia il gruppo gelese del Movimento cinquestelle. "Come sindaco di Mazzarino desidero esprimere piena solidarietà al gruppo Lab per il danneggiamento subito nella propria sede. Nonostante le divergenze e le distanze politiche, gesti di questo tipo non appartengono alla nostra comunità e vanno condannati con fermezza. Si tratta di un episodio increscioso, che auspico sia il frutto di semplice teppismo o di una mala movida, non collegato in alcun modo all’attività politica. Mazzarino merita un confronto civile e rispettoso, basato sulle idee e non sulla violenza", dice il primo cittadino. "Apprendiamo con grande preoccupazione e rabbia del vile gesto subito dal gruppo politico "Mazzarino lab", con il danneggiamento della sede. Tutto il gruppo M5s Gela esprime la solidarietà e la vicinanza nei confronti di un gruppo attivo di cittadini che giornalmente si batte all’interno del consiglio comunale di Mazzarino per diffondere le buone azioni politiche di comunità. Ogni atto vandalico in questo senso tradisce i principi di democrazia e partecipazione della collettività. Il M5S di Gela nei prossimi giorni incontrerà i referenti del gruppo "Mazzarino lab" per esprimere vicinanza e sostegno, nonché avviare in modo ancora piu incisivo percorsi di sviluppo sociale ed economico del nostro territorio provinciale. Consapevoli che, solamente con i percorsi di solidarietà, integrazione e programmazione, possiamo sconfiggere le malsane intenzioni di chi prevarica e viola la vita delle nostre comunità", spiega Filippo Rapicavoli.