Danni nella sede della Croce rossa, Giudice: "Colpito presidio di umanità"

Le parole del presidente Giudice

Gela. Il presidente del civico consesso Paola Giudice condanna i danneggiamenti nella sede della Croce rossa. "Esprimo, a nome mio personale e dell'intero consiglio comunale, la più sincera vicinanza e solidarietà alla Croce Rossa Italiana–Comitato di Gela e a tutti i volontari che ogni giorno, con dedizione e spirito di servizio, operano al fianco delle persone più fragili della nostra comunità. Il furto e i gravi danni arrecati alla sede di via Madonna del Rosario rappresentano un gesto vile e inaccettabile che non colpisce soltanto un'associazione, ma l'intera città. Colpire la Croce Rossa significa colpire un presidio di umanità, solidarietà e assistenza. Condanniamo con assoluta fermezza questo episodio, confidando nel lavoro delle forze dell'ordine affinché i responsabili vengano individuati e chiamati a rispondere delle proprie azioni", dice il presidente.