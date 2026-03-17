Danni nel Messinese per il maltempo, disagi alla viabilità
La nuova ondata di maltempo che ha colpito il territorio della Città Metropolitana di Messina ha aggravato ulteriormente la già fragile situazione della rete viaria provinciale
MESSINA (ITALPRESS) – La nuova ondata di maltempo che ha colpito il territorio della Città Metropolitana di Messina ha aggravato ulteriormente la già fragile situazione della rete viaria provinciale, messa a dura prova anche dagli eventi meteorologici dei mesi scorsi. Le criticità più serie si registrano lungo la Strada Provinciale 6 di Motta Camastra, dove il cedimento del piano stradale per un tratto di circa 40 metri ha reso necessaria la chiusura immediata al traffico per motivi di sicurezza. Disagi e danni si sono verificati anche su numerose altre arterie del territorio. Tra le principali: la SP 96 a Novara di Sicilia, la SP 115 Tripiciana, la SP 110 Montalbanese, la SP 122 Pattese, la SP 11 di Mongiuffi Melia, le strade provinciali di Savoca e Basicò, la SP 109 di Moreri e diverse viabilità nel comune di Rodì Milici. In queste aree si segnalano smottamenti, erosioni del manto stradale, allagamenti e dissesti diffusi, attualmente al vaglio dei tecnici. Particolare attenzione è rivolta anche al Torrente Mazzarrà, la cui piena ha creato condizioni di rischio nei pressi di un ponte nel territorio di Terme Vigliatore. In via precauzionale, il tratto è stato chiuso al traffico veicolare. La Città Metropolitana, attraverso Palazzo dei Leoni, ha attivato le squadre tecniche e operative per il monitoraggio costante della situazione, la definizione delle priorità e l’avvio degli interventi urgenti di messa in sicurezza. Si tratta di una prima stima dei danni, ancora parziale a causa delle difficoltà nei sopralluoghi. Il quadro complessivo è destinato a evolversi nelle prossime ore, con aggiornamenti previsti sull’andamento dell’emergenza e sugli interventi programmati.
– foto Città Metropolitana Messina –
(ITALPRESS).