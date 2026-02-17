Danni e disagi per il forte vento a Palermo e provincia

Danni e disagi per il forte vento che sta investendo dalla scorsa notte Palermo e l'intera provincia

PALERMO (ITALPRESS) – Danni e disagi per il forte vento che sta investendo dalla scorsa notte Palermo e l’intera provincia. Un albero è caduto lungo via Ugo la Malfa, provocando disagi alla circolazione stradale. Altri rami sono caduti lungo tutta la strada ma si è trattato di eventi minori. La stessa cosa si è verificata in via Dante, dove il ramo di un albero è finito sul marciapiede. Non ci sono feriti.

Il forte vento ha divelto i supporti di due cartelloni pubblicitari nell’ultimo tratto di viale Regione siciliana, prima di arrivare a Tommaso Natale. I due impianti sono stati messi in sicurezza dai Vigili del fuoco, intervenuti sul posto. Nella zona commerciale sono stati divelti i tetti di alcuni capannoni. I danni sono limitati. Le coperture sono rimaste parzialmente agganciate. In più punti della città il vento ha trasportato via i cassonetti della differenziata dei condomini portandoli al centro della strada e in qualche caso ribaltandoli e spargendo i rifiuti per strada.

