Danni alla Croce rossa, Di Stefano: "Si colpisce tutta la città"

"Confidiamo nel lavoro delle forze dell’ordine affinché i responsabili vengano individuati e assicurati alla giustizia nel più breve tempo possibile", dice il sindaco

Gela. Il sindaco Terenziano Di Stefano condanna fermamente quanto accaduto nella sede della Croce rossa, presa di mira da ladri che hanno causato danni. "Esprimo la mia più ferma condanna per il vile atto vandalico che oggi ha colpito la sede della Croce Rossa Italiana. Colpire un’organizzazione che ogni giorno opera con dedizione, spirito di servizio e umanità al fianco delle persone più fragili significa colpire l’intera comunità gelese e quei valori di solidarietà e altruismo che rappresentano il fondamento della nostra convivenza civile. A nome dell’amministrazione comunale e di tutta la città, desidero esprimere piena vicinanza ai volontari, ai dipendenti e ai responsabili della Croce Rossa Italiana, ringraziandoli per l’impegno instancabile che quotidianamente mettono al servizio dei cittadini. Confidiamo nel lavoro delle forze dell’ordine affinché i responsabili vengano individuati e assicurati alla giustizia nel più breve tempo possibile. Gela è una città che crede nella legalità, nel rispetto delle istituzioni e nel valore del volontariato. Per questo non permetteremo che episodi come questo minino il senso di comunità che, insieme, continuiamo a costruire. Ai volontari della Croce Rossa rivolgo un invito: non lasciatevi scoraggiare. La città è al vostro fianco e continuerà a sostenere il vostro prezioso operato", dice il primo cittadino attraverso una nota.