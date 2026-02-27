“Dalla parte della scuola”: il Dipartimento Scuola del PD Sicilia incontra il territorio a Gela

L’iniziativa vedrà la partecipazione dell’on. Irene Manzi, responsabile nazionale scuola del Partito Democratico

Gela. Si terrà oggi alle ore 17:30, presso la Chiesa San Giovanni di Gela, l’incontro promosso dal Dipartimento Scuola del PD Sicilia dal titolo “Dalla parte della scuola”. Un appuntamento dedicato al confronto con il territorio sui temi dell’istruzione, della formazione e delle politiche scolastiche.

L’iniziativa vedrà la partecipazione dell’on. Irene Manzi, responsabile nazionale scuola del Partito Democratico, che concluderà i lavori dopo un ampio momento di dibattito con rappresentanti istituzionali, dirigenti scolastici e docenti.

Ad aprire l’incontro saranno i saluti istituzionali di Giuseppe Arancio, segretario del PD, e del sindaco di Gela Giuseppe Terenziano Di Stefano. L’introduzione sarà affidata a Peppe Di Cristina, responsabile regionale Scuola e Cultura PD.

Interverranno inoltre l’on. Valentina Chinnici, vice segretaria regionale PD, Greta Tassone, segretaria PD Caltanissetta, Teresa Mammoliti, docente del Liceo Scientifico “Elio Vittorini”, e Rosalba Marchisciana, dirigente dell’Istituto Comprensivo Don Bosco.

A moderare il dibattito sarà Lorena Alabiso, presidente della commissione Istruzione del Comune di Gela.

L’incontro si propone come un momento di ascolto e condivisione, volto a raccogliere esigenze, criticità e proposte provenienti dal mondo della scuola, in un contesto in cui l’istruzione rappresenta una leva fondamentale per lo sviluppo sociale ed economico del territorio. Un’occasione di dialogo tra politica, istituzioni scolastiche e cittadinanza per costruire insieme politiche educative più vicine ai bisogni delle comunità locali.