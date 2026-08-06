Dalla Liguria appello alla prevenzione “Non guardate direttamente l’eclissi”

GENOVA (ITALPRESS) - "La salute degli occhi viene prima dello spettacolo: il 12 agosto non guardate direttamente l'eclissi solare". Così l'assessore alla Sanità e medico oculista Massimo Nicolò, in vi...

GENOVA (ITALPRESS) - "La salute degli occhi viene prima dello spettacolo: il 12 agosto non guardate direttamente l'eclissi solare". Così l'assessore alla Sanità e medico oculista Massimo Nicolò, in vista della totale eclissi solare del prossimo 12 agosto lancia un'iniziativa di sensibilizzazione e invita tutte le Regioni italiane a diffondere un messaggio unitario di prevenzione.

"L'eclissi è un evento di grande fascino - continua Nicolò -, ma non bisogna dimenticare che guardare direttamente il Sole può provocare danni gravi e irreversibili alla retina e in particolare alla macula, responsabile della visione centrale. Per questo il messaggio che voglio rivolgere ai cittadini è molto semplice: il 12 agosto non guardate l'eclissi solare se non con dispositivi certificati, gli occhiali da sole non bastano a proteggere la vista".

Per rafforzare la campagna di prevenzione, l'assessore Nicolò ha scritto ai colleghi delle altre Regioni chiedendo, attraverso gli Assessorati alla Sanità, le Aziende sanitarie e i servizi territoriali, che venga promossa una campagna informativa coordinata su tutto il territorio nazionale.

L'obiettivo dell'iniziativa è raggiungere il maggior numero possibile di cittadini con un messaggio semplice, chiaro e immediato, contribuendo a prevenire lesioni oculari evitabili e a promuovere comportamenti responsabili in occasione di un evento che attirerà l'attenzione di milioni di persone.

"La prevenzione - continua Nicolò - passa anche attraverso una comunicazione semplice e condivisa. Proteggere la vista significa evitare danni che, in molti casi, possono essere permanenti. E' una responsabilità che coinvolge tutti noi".

- Foto: xa8/Italpress

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