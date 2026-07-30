Dall’11 al 13 settembre a Vercelli Risò, il Festival Internazionale del Riso

ROMA (ITALPRESS) - Vercelli ospiterà dall'11 al 13 settembre 2026 Risò, il Festival Internazionale del Riso. Un evento di caratura internazionale giunto alla sua seconda edizione, nato per valorizzare...

ROMA (ITALPRESS) - Vercelli ospiterà dall'11 al 13 settembre 2026 Risò, il Festival Internazionale del Riso. Un evento di caratura internazionale giunto alla sua seconda edizione, nato per valorizzare la cultura risicola e dare voce a chi ogni giorno la custodisce, la evolve e la porta nel mondo. Questa edizione sarà aperta dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni e si tratta di una importante occasione per far sì che persone di tutto il mondo possano scoprire il territorio vercellese, attraverso le sue radici e le sue eccellenze agroalimentari. La presentazione del Festival si è tenuta oggi a Roma, presso il Palazzo dell'Agricoltura, la sede del Ministero dell'Agricoltura e della sovranità alimentare.

Molti gli eventi in programma per i tre giorni in Piemonte, sia di approfondimento sul riso e sia più legati al mondo culinario e quello del lavoro agricolo. Saranno protagoniste le mondine, le lavoratrici stagionali delle risaie.

Oltre alle principali istituzioni di Vercelli, tra cui il sindaco Roberto Scheda e il presidente della Provincia Davide Gilardino, e l'assessore all'Agricoltura e Cibo della Regione Piemonte Paolo Bongioanni, alla conferenza stampa ha partecipato anche il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida. Quest'ultimo ha sottolineato il lavoro che il Ministero sta svolgendo sul tema della risicoltura: "Stiamo svolgendo un grande lavoro sinergico per difendere le nostre produzioni, per svilupparle, per creare campagne che possano incentivare il consumo interno dei nostri prodotti straordinari come quello proveniente dalla risicoltura". E sul prodotto italiano e sulle necessità dell'intera filiera aggiunge: "Siamo i primi produttori in Europa, siamo leader mondiali nella qualità su questo eccezionale prodotto. Anche il riso però ha bisogno di essere curato con infrastrutture idonee, per esempio per garantirgli acqua che è uno degli elementi strategici nella produzione".

Prima della conferenza stampa Lollobrigida ha partecipato con un lungo intervento al tavolo tecnico di filiera dove era presente anche il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti. "Vogliamo migliorare e favorire l'istituzione di un Consorzio del Riso Aromatico Italiano e contestualmente valorizzare gli accordi di filiera al 100% italiani - ha detto Giansanti -. In questo settore è necessario un controllo della produzione in capo ad Ente Risi, il quale deve pianificare in maniera attenta, anche rispetto agli andamenti di mercato e evitare forti oscillazioni nel prezzo". Infine ha toccato il tema dell'approvvigionamento di acqua: "C'è una fondamentale necessità di acqua e su questo serve un programma di lungo periodo per poter garantire a un settore fondamentale come quello del riso di poter continuare nelle sue produzioni tanto in Piemonte quanto in Lombardia, in Veneto o nel ferrarese".

- Foto xs6/Italpress -

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