Dal pony alla certificazione Cambridge: il don Minozzi unisce emozioni e competenze

l’ippoterapia diventa strumento educativo per sviluppare equilibrio, fiducia e benessere emotivo già dall’infanzia

Gela. All’Istituto Don Minozzi si guarda all’educazione con uno sguardo attuale, capace di intrecciare benessere, inclusione e competenze per il futuro. In un momento storico in cui la scuola è chiamata a rispondere a nuove fragilità e a rinnovate esigenze formative, l’istituto propone un modello che parte dall’esperienza concreta per arrivare alla costruzione delle competenze.

Negli ultimi anni si parla sempre più spesso di benessere emotivo in età scolare. L’ippoterapia si inserisce proprio in questa prospettiva: non solo attività motoria, ma percorso educativo che coinvolge corpo ed emozioni.

Gli alunni della scuola dell’infanzia e della primaria svolgono le attività con due pony, scelti per la loro docilità e adatti ai più piccoli. Il rapporto con l’animale diventa occasione per sviluppare equilibrio e coordinazione, ma soprattutto per imparare a gestire le emozioni, a rispettare tempi e regole, a costruire fiducia.

In un’epoca in cui i bambini vivono spesso esperienze mediate dagli schermi, il contatto diretto con l’animale e con l’ambiente naturale rappresenta un ritorno alla dimensione concreta dell’apprendimento. Salire in sella significa misurarsi con sé stessi, superare piccole paure, sperimentare responsabilità.

Accanto alla dimensione esperienziale, resta centrale la preparazione culturale. La conoscenza delle lingue straniere è oggi una competenza imprescindibile. Per questo l’istituto propone un percorso legato a Cambridge English, che consente agli studenti di confrontarsi con standard internazionali.

L’inglese viene affrontato con un approccio comunicativo e progressivo, attraverso attività pratiche e momenti di confronto. La certificazione non è vista come semplice traguardo formale, ma come strumento per misurare competenze reali e per abituare gli alunni a un contesto europeo e globale.

L’Istituto Don Minozzi adotta un orario continuato, scelta che garantisce stabilità nella giornata dei bambini e consente di integrare attività didattiche, laboratori e momenti di pausa in un unico percorso coerente. Sono attivi inoltre servizi come lo scuolabus, che facilita gli spostamenti quotidiani, e la mensa interna, elemento importante non solo dal punto di vista organizzativo ma anche educativo, perché il momento del pranzo diventa spazio di socializzazione e di educazione alimentare.