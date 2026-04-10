Dal mezzo disperso materiale in strada, responsabile individuato e sanzionato

Si è risaliti al responsabile

Gela. Individuati il veicolo e il soggetto responsabile della dispersione di materiale sulla carreggiata di via Paolo Borsellino l’1 aprile scorso. L’accertamento è stato fatto dal Comando di Polizia Municipale del Comune dopo la segnalazione presso la rotatoria tra Via Federico II di Svevia e Via Borsellino. L’individuazione è stata possibile anche grazie alla proficua collaborazione con la Polizia di Stato, che ha consentito l’acquisizione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nell’area interessata. All’esito delle verifiche, sono state avviate le procedure sanzionatorie previste dal Codice della Strada. Si evidenzia che, nell’immediatezza dei fatti, il sito era stato prontamente messo in sicurezza e ripristinato grazie all’intervento di una delle società convenzionate con il Comune per il servizio di pulizia e ripristino delle sedi stradali a seguito di incidenti o situazioni di pericolo. L’episodio conferma l’importanza della sinergia tra le forze di polizia e della tempestività degli interventi operativi, a tutela della sicurezza della circolazione e dell’incolumità pubblica. Il Comando di Polizia Municipale continuerà a garantire il massimo impegno nelle attività di controllo del territorio e nel contrasto a comportamenti che possano compromettere la sicurezza stradale.