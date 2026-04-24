Dal 6 settembre un nuovo aereo rafforza la base di Wizz Air all’Aeroporto di Palermo

Wizz Air e GESAP hanno annunciato oggi un'importante novità per la base della compagnia presso l'Aeroporto di Palermo "Falcone Borsellino"

PALERMO (ITALPRESS) – Wizz Air, seconda compagnia aerea per quota di mercato in Italia, e GESAP hanno annunciato oggi un’importante novità per la base della compagnia presso l’Aeroporto di Palermo “Falcone Borsellino”: a partire dal prossimo 6 settembre, il vettore porterà da due a tre il numero di aeromobili basati nello scalo, rafforzando in modo significativo la propria offerta di rotte sia domestiche che internazionali a partire dalla stagione estiva.

Nel dettaglio, l’arrivo del terzo aeromobile a Palermo consentirà il lancio di sei nuovi collegamenti – due domestici e quattro internazionali – con ben tre destinazioni attualmente non servite dall’aeroporto: Praga, Marrakech e Dortmund. Palermo – Barcellona: dal 6 settembre 2026, con quattro frequenze settimanali in totale – martedì, giovedì, sabato e domenica nella stagione estiva; lunedì, mercoledì, venerdì e domenica nella stagione invernale. Palermo – Dortmund: dall’8 settembre, con tre frequenze settimanali il martedì, giovedì e sabato. Palermo – Marrakech: dal 7 settembre 2026, con tre frequenze settimanali ogni martedì, giovedì e sabato. Palermo – Pisa: dal 25 ottobre 2026, con 10 frequenze settimanali distribuite su tutti e 7 i giorni della settimana. Palermo – Praga: dal 6 settembre 2026, con quattro frequenze settimanali ogni lunedì, mercoledì, venerdì e domenica. Palermo – Roma Fiumicino: dal 1° agosto 2026, con 21 frequenze settimanali (3 voli giornalieri). I biglietti dei sei collegamenti e di tutte le altre rotte da Palermo sono già disponibili e in vendita su wizzair.com e sull’app mobile WIZZ, a partire da 19.99 euro.

L’espansione della base si inserisce in una strategia più ampia di rafforzamento del mercato domestico italiano, con l’obiettivo di sostenere la mobilità interna e rispondere alla crescente domanda di collegamenti nazionali, in particolare da e per la Sicilia. Negli ultimi mesi, Wizz Air ha già ampliato significativamente la propria offerta da Palermo con il lancio di nuove rotte verso Torino, Bologna, Milano Malpensa e Venezia, contribuendo a migliorare la connettività tra il capoluogo siciliano e alcune delle principali città italiane. A queste si aggiungono ora i nuovi collegamenti verso Roma Fiumicino e Pisa, che rafforzano ulteriormente il network domestico, offrendo ai passeggeri siciliani maggiori opzioni di viaggio, frequenze elevate e tariffe accessibili. Un investimento concreto volto a stimolare il traffico interno e a supportare le esigenze di mobilità del territorio. Parallelamente, l’introduzione delle nuove rotte internazionali segna un ulteriore passo avanti nel posizionamento di Palermo come porta di accesso verso l’Europa e oltre. Le nuove destinazioni di Barcellona, Praga, Marrakech e Dortmund ampliano in modo significativo il ventaglio di opportunità per i viaggiatori leisure, offrendo collegamenti diretti verso mercati ad alto potenziale turistico. Questa espansione rafforza il carattere internazionale dell’offerta Wizz Air da Palermo, incentivando sia i flussi in uscita sia quelli in entrata e contribuendo alla valorizzazione del territorio come destinazione turistica di primo piano. Si rafforza così un investimento strategico di assoluta importanza per Wizz Air, con Palermo che si conferma uno degli scali più in rapida crescita della compagnia in Italia. Grazie alla partnership strutturata e di lungo periodo con GESAP, la nuova espansione consentirà a Wizz Air di offrire oltre 1.2 milioni di posti con un incremento dell’oltre 17000% rispetto al 2025 – di cui oltre 776mila per la sola stagione estiva 2026.

La nuova fase di espansione di Wizz Air a Palermo avrà inoltre un impatto positivo anche sul piano occupazionale ed economico. La compagnia prevede la creazione di circa 40 nuovi posti di lavoro diretti, oltre a generare circa 350 posti di lavoro indiretti lungo l’intera filiera dell’aviazione e del turismo. Un percorso di sviluppo che, dall’avvio delle operazioni nel 2020 a oggi, ha già consentito a Wizz Air di trasportare oltre un milione di passeggeri da e verso il capoluogo siciliano, consolidando progressivamente la propria presenza sul territorio. L’introduzione del nuovo aeromobile basato – un Airbus A321neo, noto per il suo comfort, la bassa rumorosità e le ridotte emissioni[1] – rafforzerà ulteriormente il legame con l’aeroporto, consentendo a Wizz Air di diventare la seconda compagnia dello scalo, con un’offerta complessiva che non è mai stata così ampia e diversificata. Con l’aggiunta di queste nuove rotte, l’offerta di Wizz Air dallo scalo palermitano sale così a un totale di 17 collegamenti verso 12 Paesi, ampliando le possibilità di viaggio per ogni tipologia di passeggero. Oltre alle connessioni nazionali già citate, chi desidera spingersi oltre i confini nazionali potrà scegliere tra destinazioni tutte da scoprire: dalle atmosfere balcaniche di Skopje e Belgrado, alla dinamicità e autenticità di Varsavia, Sofia e Bratislava, fino alle spiagge dorate di Sharm el-Sheikh. Un ventaglio di proposte pensato per ispirare viaggi in ogni stagione, tra city break, esperienze culturali e fughe al sole.

“L’ulteriore rafforzamento della nostra presenza all’Aeroporto di Palermo rappresenta un passo significativo nella nostra continua crescita nel Paese e testimonia il nostro impegno concreto verso il territorio siciliano. Con l’incremento a tre dei nostri aerei basati al Falcone Borsellino e la conseguente introduzione di nuova capacità operativa, vogliamo portare più viaggiatori possibili alla scoperta delle bellezze di questa splendida città, così come, al tempo stesso, vogliamo offrire ai palermitani un ventaglio di opportunità di viaggio più ampio che mai, con collegamenti diretti, facilmente accessibili e sempre più diversificati. Questo sviluppo ci permette di diventare la seconda compagnia dello scalo, un traguardo che conferma la solidità del nostro investimento su Palermo e che è stato possibile solo grazie al rapporto di collaborazione e fiducia costruito con GESAP. Il nostro legame si riflette sul nostro nuovo network: ai due nuovi collegamenti domestici verso Roma Fiumicino e Pisa si aggiungono le destinazioni internazionali di Barcellona, Praga, Dortmund e Marrakech – tre delle quali oggi non sono servite da Palermo. Una rete che si amplia in risposta a una domanda in evoluzione e che si traduce in più scelta e nuove possibilità di viaggio per i nostri passeggeri. Amuni Palermo, Let’s WIZZ!” ha commentato Ian Malin, Chief Commercial Officer Wizz Air.

“Il terzo aereo della base e i sei nuovi collegamenti di Wizz Air da Palermo rappresentano un altro passo concreto nel percorso di sviluppo e di posizionamento internazionale dell’aeroporto di Palermo – dice Gianfranco Battisti, amministratore delegato di Gesap, la società di gestione dello scalo aereo palermitano Falcone Borsellino – Il rafforzamento della rotta su Roma si tradurrà progressivamente in maggiori opportunità per i passeggeri e in una riduzione delle tariffe, a beneficio della mobilità e dell’accessibilità del territorio. In parallelo – continua Battisti – le nuove destinazioni internazionali rispondono a una strategia precisa di destagionalizzazione dei flussi, in linea con le esigenze del sistema turistico siciliano. L’obiettivo è chiaro: vogliamo contribuire a trasformare Palermo in una destinazione attrattiva per dodici mesi l’anno, rafforzandone il ruolo di porta di accesso del Mediterraneo. Questo sviluppo si inserisce in una più ampia dinamica di crescita dello scalo – conclude l’ad di Gesap – e conferma la capacità di attrarre investimenti industriali di lungo periodo, fondamentali per sostenere competitività, connettività e sviluppo economico del territorio”.

L’investimento di Wizz Air si inserisce in un contesto di crescita costante e significativa. Nel 2025 la compagnia ha trasportato oltre 21 milioni di passeggeri in Italia, registrando un incremento dell’8% rispetto all’anno precedente e mantenendo un eccezionale indice di affidabilità del 99,6%. Con una flotta di 43 aeromobili basati nel Paese quest’anno e una quota di mercato del 12%, Wizz Air è oggi il secondo vettore in Italia, puntando a offrire più di 31 milioni di posti nel 2026 e a rafforzare ulteriormente la propria presenza sul territorio nazionale. Grazie al nuovo aereo basato nel capoluogo siciliano e alle 6 nuove rotte, Wizz Air raggiunge il traguardo di 300 rotte dall’Italia verso 33 Paesi, confermando la straordinaria crescita della compagnia in Italia.

– foto xt3/Italpress –

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