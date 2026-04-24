Dal 28 al 30 maggio a Lecce la XIV edizione del Festival dell’Energia

MILANO (ITALPRESS) - Crisi energetica e conflitti internazionali. E' intorno a questo binomio che si è concentrato il confronto tra aziende e istituzioni a Milano, presso la sede della Rappresentanza...

MILANO (ITALPRESS) - Crisi energetica e conflitti internazionali. E' intorno a questo binomio che si è concentrato il confronto tra aziende e istituzioni a Milano, presso la sede della Rappresentanza in Italia della Commissione europea a Palazzo delle Stelline, in occasione della presentazione della XIV edizione del Festival dell'Energia, in programma a Lecce dal 28 al 30 maggio 2026.

All'appuntamento hanno preso parte, tra gli altri, Emmanuel Conte, Assessore al Bilancio, Demanio e Piano straordinario Casa del Comune di Milano, Antonio Decaro, Presidente Regione Puglia; Fausto Torri, Responsabile Energy e Utility Accenture e Pierfrancesco Maran, Presidente Commissione per l'ambiente, il clima e la sicurezza alimentare del Parlamento Europeo.

"La situazione geopolitica internazionale odierna impone una nuova urgente riflessione sui temi dell'energia e della sostenibilità - ha spiegato il Sindaco di Milano Giuseppe Sala -. Non dobbiamo permettere che la crisi rallenti i processi di transizione ecologica ed energetica e la promozione di politiche green che città come Milano e tanti altri centri urbani in Italia e in Europa hanno avviato e stanno attuando da tempo. E' importante quindi fare fronte comune, a livello nazionale ed europeo, e mettere sul tavolo esperienze e competenze, come accadrà nel corso del Festival dell'Energia, per sviluppare soluzioni innovative, indispensabili per garantire sviluppo equo e stabilità".

"Sicurezza energetica e autonomia strategica sono condizioni perchè l'Europa - e le sue città - possano continuare a essere uno spazio di libertà e benessere. Milano partecipa a questa sfida con responsabilità, anche attraverso il suo legame con A2A e il Festival dell'Energia è il luogo giusto per un confronto su una transizione competitiva e giusta che coinvolga città e territori", ha dichiarato Emmanuel Conte, Assessore al Bilancio, Demanio e Piano straordinario Casa del Comune di Milano.

L'edizione 2026 della kermesse si inserisce in un contesto di profondi mutamenti negli equilibri energetici, industriali e geopolitici, ponendo al centro il tema del rapporto tra sicurezza, competitività e transizione. In uno scenario segnato dalle tensioni nello Stretto di Hormuz e dal perdurare del conflitto tra Russia e Ucraina, l'Europa è chiamata a ridefinire il proprio modello energetico per bilanciare sostenibilità e stabilità produttiva.

Proprio da queste premesse nasce il titolo dell'edizione, "Energia e libertà. L'Europa alla prova del futuro", che richiama il legame tra autonomia strategica e tenuta economica e sociale, affrontando temi che spaziano dalle rinnovabili ai sistemi di accumulo, fino al rilancio del dibattito sul nucleare.

A Lecce, dal 28 al 30 maggio, si susseguiranno tre giorni di incontri, dibattiti, presentazioni di libri, mostre e spettacoli.

Dopo i saluti istituzionali del Presidente della Regione Puglia Antonio Decaro e del Sindaco di Lecce Adriana Poli Bortone, la kermesse si aprirà con il Ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin impegnato in un dibattito su "Energia: la leva per la sicurezza e l'indipendenza". Il ricco cartellone prevede, tra gli altri, un colloquio su "L'Europa alla prova del futuro" col Vicepresidente della Commissione Europea Raffaele Fitto e l'inaugurazione del National Biodiversity Future Center con il Presidente del CNR Andrea Lenzi.

"Parlare di energia o meglio di sostenibilità energetica oggi significa raccontare la nostra visione di mondo e di futuro. I cambiamenti climatici, con conseguenze sempre più estreme e drammatiche ci impongono una riflessione ampia e scelte non più rinviabili rispetto ai modelli energetici che vogliamo sviluppare e sostenere. La Puglia è una regione leader sul fronte delle fonti rinnovabili ma questo non basta se cittadini e imprese non percepiscono il valore di questo contributo che il nostro territorio fornisce. Questa deve essere la sfida dei prossimi anni, lavorare a livello locale e nazionale per far sì che gli investimenti in energie da fonti rinnovabili si trasformino in investimenti sulla qualità dell'ambiente, sul rispetto del territorio ma anche sulla sostenibilità energetica delle nostre comunità", ha dichiarato Antonio Decaro, Presidente della Regione Puglia.

La tre giorni leccese coinvolgerà inoltre figure di rilievo del mondo delle istituzioni, dell'informazione, dell'industria e della cultura come, tra gli altri, l'Europarlamentare Giorgio Gori; Aurelio Regina, Delegato all'Energia di Confindustria; Claudio Cerasa, direttore de Il Foglio; Chicco Testa, Presidente del Comitato d'Onore del Festival dell'Energia e Marta Dassù, Componente del Comitato d'Onore del Festival dell'Energia.

In programma, inoltre, un dialogo tra Ferruccio de Bortoli, editorialista del Corriere della Sera e componente del Comitato d'Onore del Festival dell'Energia e la giornalista Cecilia Sala dal titolo "Dove nasce il disordine globale"; un panel sul tema "Mediterraneo strategico: energia, corridoi e clima" con Antonio Navarra, Presidente della Fondazione "Centro Euromediterraneo sui Cambiamenti Climatici" (CMCC) e il reading concert con gli artisti Alessio Boni e Roberta Di Mario intitolato "Energia. una storia umana" promosso in collaborazione con Fondazione Banco dell'Energia, che al Castello Carlo V di Lecce porterà inoltre la mostra fotografica di Marco Garofalo "Ritratti di energia" Il cartellone con il programma completo delle giornate sarà disponibile online a breve.

"L'energia non è un tema come gli altri: incide sul futuro, sulla sicurezza e sugli equilibri tra Paesi.

Da come la produciamo e la utilizziamo dipendono la stabilità delle società, il futuro dell'industria, dell'ambiente e la qualità delle relazioni internazionali - ha affermato Alessandro Beulcke, presidente del Festival dell'Energia -. Equità, sviluppo, ambiente, innovazione e sicurezza non possono più essere affrontati separatamente. E' proprio su questo terreno che è nato il Festival quasi vent'anni fa e su cui continueremo ad aprire un confronto, mettendo assieme istituzioni, politica, imprese, scienza e media".

- Foto f50/Italpress -

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