Dagli esponenti vicini a Greco al gruppo dirigente, FI cerca unità: "Candidato gelese alle regionali"

E' stato deciso dal gruppo dirigente, riunito ieri dal segretario Vincenzo Cirignotta

Gela. In casa Forza Italia si guarda già alle prossime elezioni regionali e il partito locale cercherà di fare sintesi intorno a un candidato gelese da schierare nella lista. E' stato deciso dal gruppo dirigente, riunito ieri dal segretario Vincenzo Cirignotta. Proprio Cirignotta, ormai da oltre un anno alla guida del partito, punta a un'entità compatta nonostante posizioni di recente apparse diverse tra esponenti del gruppo, almeno su alcuni temi, compreso quello della sanità. Nessun riferimento alla vertenza in atto ma Forza Italia ha preferito concentrare il dibattito sulla strategia politica. C'erano esponenti molto vicini all'ex sindaco Lucio Greco. L'ex assessore Salvatore Incardona e l'avvocato Mario Greco hanno risposto alla convocazione della segreteria, così come il vicesegretario Carlo Romano, Lino Sammito e il dottor Fabrizio Cafà. C'era chiaramente il consigliere comunale Antonino Biundo. “Quello di ieri, è stato un confronto politico importante, che ha confermato la compattezza e la maturità del nostro partito. Forza Italia a Gela vuole essere protagonista delle prossime sfide elettorali, mettendo in campo una proposta politica credibile, radicata nel territorio e capace di valorizzare le proprie energie. La condivisione unanime sulla presenza di un esponente locale nella lista regionale rappresenta un passaggio significativo e conferma la volontà di costruire, tutti insieme, un percorso politico ambizioso”, spiega Cirignotta. Forza Italia rilancerà il gruppo giovanile. “Parallelamente, la costituzione di Forza Italia Giovani, segna l’inizio di una nuova fase. Vogliamo dare spazio ai giovani, alle loro idee e alle loro competenze, costruendo oggi la classe dirigente di domani. Forza Italia guarda ai prossimi appuntamenti con la consapevolezza di avere uomini, competenze e strumenti per recitare un ruolo di primo piano. Un impegno che non si esaurisce nella dimensione elettorale, ma che punta soprattutto a rafforzare il rapporto politico con il territorio per affrontare le tante emergenze che ancora interessano la nostra comunità”, conclude Cirignotta.