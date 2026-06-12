Da via Ara Pacis e fino al giardino dell'Acropoli, lavori pulizia vanno avanti

Gli interventi proseguiranno

Gela. Le attività finalizzate alla pulizia di diverse aree della città stanno proseguendo, tutte volte a migliorare le condizioni di zone lasciate troppo spesso al proprio destino. Così, questa mattina mezzi e operai hanno effettuato una bonifica complessiva di un'area in via Ara Pacis, che era diventata una sorta di discarica a cielo aperto. Le attività coordinate dall'assessore Giuseppe Fava, presente sul posto, hanno permesso inoltre di effettuare lavori di pulizia in via Alemanna e gli interventi vanno avanti a Villaggio Aldisio. I mezzi sono arrivati pure nel giardino dell'Acropoli, anche in questo caso in condizioni di forte precarietà. “Proseguiremo e lo stiamo facendo con molto impegno – dice Fava – non è facile con poche risorse coprire tante zone ma l'impegno è massimo”. Rispetto ai lavori di bonifica nella zona di via Ara Pacis, uno dei componenti del comitato di quartiere, Luigi Paci sottolinea che “è importante l'attenzione che l'amministrazione comunale sta dando ai quartieri, in periferia e nel resto del centro urbano. Si nota una volontà forte di cambiamento”. I lavori nel giardino dell'Acropoli trovano pieno riscontro dal comitato di quartiere Area urbana 1.