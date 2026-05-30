Da un imprenditore 178 mila euro per operazioni finanziarie, somme sparite: trader condannato

Fu proprio l'imprenditore a denunciare i fatti

Gela. Era accusato di truffa per aver ottenuto più di 178 mila euro da un imprenditore lombardo, con l'impegno a restituirli, maggiorati di almeno il 35 per cento, attraverso operazioni di trading. In realtà, quelle somme l'imprenditore non le rivide mai e il giudice Antonio Fiorenza, a conclusione del procedimento penale, ha condannato a un anno e quattro mesi di reclusione proprio il trader, un quarantenne gelese che risiede all'estero, a Cipro. Fu proprio l'imprenditore a denunciare i fatti. Si è costituito parte civile nel giudizio, assistito dagli avvocati Maurizio Nuzzi e Giusy Cauchi. La procura, al termine del giudizio, ha concluso indicando la condanna e ritenendo che le operazioni finanziarie furono condotte a danno dell'imprenditore. Per la difesa dell'imputato, invece, non ci sarebbero state irregolarità. La parte civile ha insistito sul fatto che le somme non furono mai più riottenute, con un danno notevole. Il giudice Fiorenza, nel dispositivo, ha indicato la sospensione della pena ma condizionata al pagamento di una somma pari all'ammontare sottratto, come risarcimento dei danni.