Da Qonto carta di credito e fido per aiutare imprese ad affrontare gap liquidità

MILANO (ITALPRESS) - Qonto, la soluzione di gestione finanziaria per PMI e liberi professionisti leader in Europa con oltre 600.000 clienti, amplia la propria offerta a supporto delle piccole e medie...

MILANO (ITALPRESS) - Qonto, la soluzione di gestione finanziaria per PMI e liberi professionisti leader in Europa con oltre 600.000 clienti, amplia la propria offerta a supporto delle piccole e medie imprese che devono affrontare gap di liquidità, lanciando in Italia la carta di credito e il fido.

L'obiettivo delle nuove soluzioni, che si inseriscono nel percorso che porterà l'istituto di pagamento a diventare una banca (dopo aver presentato a luglio 2025 domanda per la licenza bancaria presso l'Autoritè de Controle Prudentiel et de Resolution, l'autorità di vigilanza bancaria francese) risponde a una chiara domanda di mercato. Secondo indagini interne, infatti, il 50% dei clienti Qonto deve far fronte a gap di liquidità di breve periodo, mentre l'84% prevede di aver bisogno di soluzioni di finanziamento a breve termine nei prossimi 12 mesi. Inoltre, quasi il 45% dei clienti ha esplicitamente richiesto l'introduzione di prodotti di carta di credito. Un segnale coerente emerge anche dall'analisi dei comportamenti di utilizzo: in Italia, l'11% di tutte le carte ordinate tramite Qonto è una carta di credito, contro appena l'1% in Francia - a conferma di una necessità particolarmente marcata delle aziende italiane di questo strumento.

"Nel panorama italiano, gli strumenti di credito tradizionali - factoring, leasing, fondi di garanzia - coprono prevalentemente esigenze strutturate a medio-lungo termine - si legge in una nota -. Il credito a breve, immediato e non programmato, rimane invece un segmento poco presidiato dal digitale: Qonto è oggi l'unico operatore del settore a offrire in Italia una suite integrata che copre interamente queste esigenze, direttamente all'interno del conto business". Con questi nuovi strumenti, Qonto consolida in Italia una suite completa per il credito a breve termine - carta di credito, fido e Pay Later (lanciato nel 2024) - interamente integrata nel conto business digitale, compiendo un ulteriore passo verso l'obiettivo di diventare il punto di riferimento per la gestione finanziaria di PMI e liberi professionisti in Europa".

"Il tema del finanziamento emerge spesso dal confronto quotidiano con i nostri clienti in Italia, poichè le imprese devono costantemente bilanciare la gestione delle spese ordinarie con la necessità di assicurare che i pagamenti più critici vengano eseguiti senza intoppi - commenta Lorenzo Pireddu, Managing Director Sud Europa di Qonto -. Dopo Pay Later, l'introduzione della carta di credito e del fido ci permette di ampliare ulteriormente la nostra suite di soluzioni efficaci sia per spese come viaggi o approvvigionamenti di magazzino, sia per garantire la continuità di pagamenti fondamentali come stipendi e fornitori, anche nei momenti di maggiore pressione sulla liquidità. Questi nuovi prodotti riflettono, inoltre, il livello di maturità che abbiamo raggiunto nella gestione del rischio di credito e nello sviluppo di soluzioni di finanziamento articolate, tasselli centrali nel nostro percorso verso la licenza di istituto di credito".

I tre strumenti di financing offerti da Qonto - carta di credito, fido e Pay Later - rispondono a momenti e bisogni distinti: la carta per le spese operative ricorrenti senza intaccare la liquidità, il fido come rete di sicurezza per l'imprevisto, Pay Later per anticipare le fatture fornitori e navigare i cicli di pagamento a 60-90 giorni.

Con la prima carta di credito di Qonto i clienti possono passare dalla modalità credito a quella di debito sulla stessa carta, scegliendo di volta in volta come pagare ogni transazione. La carta consente di effettuare acquisti durante il mese con un unico addebito il 1° giorno del mese successivo, offrendo fino a 30 giorni di flessibilità nei pagamenti. Il plafond mensile può arrivare fino a 15.000 euro. Gli interessi si applicano solo nel caso in cui l'intero importo non venga addebitato alla data prevista.

Il fido consente alle imprese di continuare a effettuare pagamenti anche quando il saldo del conto raggiunge lo zero. Il conto può andare in negativo fino a un limite pre-approvato, garantendo che operazioni critiche, come il pagamento degli stipendi, dei fornitori o dell'affitto, non vengano mai rifiutate. Gli interessi vengono applicati esclusivamente sull'importo negativo effettivamente utilizzato e per i giorni di utilizzo, senza costi di attivazione.

Questo lancio si inserisce nel percorso intrapreso da Qonto "per supportare sempre più efficacemente la gestione della liquidità delle PMI europee", prosegue la nota. Nel 2024, Qonto ha introdotto Pay Later, il suo primo prodotto di finanziamento sviluppato internamente, che consente alle imprese di finanziare le fatture dei fornitori.

La carta di credito e il fido rappresentano la naturale evoluzione di queste soluzioni "e testimoniano i progressi di Qonto nel percorso verso la licenza di istituto di credito, per la quale la società ha presentato domanda nel 2025 all'ACPR, l'autorità di vigilanza bancaria francese".

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(ITALPRESS).