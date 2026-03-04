Quotidiano di Gela

Da pm a giudice della sezione civile, in tribunale si è insediata il magistrato Martina Dall'Amico

Già negli scorsi mesi, c'erano stati nuovi innesti tra pm e giudici, che sono andati a incrementare l'organico sia per la procura che per il tribunale

A cura di Redazione Redazione
04 marzo 2026 07:15
Gela
Attualità
Gela. Ha lasciato l'incarico di sostituto procuratore a Ragusa per insediarsi, come giudice, nella sezione civile del tribunale di Gela. Ieri, ha ufficialmente giurato il magistrato Martina Dall'Amico. Veneta, ha lavorato nella procura ragusana, dove ha lasciato ottimi risultati, per cambiare funzioni e apprestarsi a dare supporto alle sezione civile del tribunale locale. Si è insediata davanti al collegio presieduto dal giudice Roberto Riggio e in presenza del procuratore capo Salvatore Vella. Già negli scorsi mesi, c'erano stati nuovi innesti tra pm e giudici, che sono andati a incrementare l'organico sia per la procura che per il tribunale. Ad accogliere il nuovo giudice, anche il consiglio dell'ordine, con l'intervento dell'avvocato Angelo Licata.

