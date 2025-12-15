Da parcheggio a palestra per la scuola, a Carini l’inaugurazione con Abodi

CARINI (ITALPRESS) & Per anni è stato un parcheggio, oggi è un& multisport per l& fisica degli alunni. E& la trasformazione avvenuta alla scuola primaria Agliastrelli dell& comprensivo statale &

CARINI (ITALPRESS) – Per anni è stato un parcheggio, oggi è un’area multisport per l’attività fisica degli alunni. E’ la trasformazione avvenuta alla scuola primaria Agliastrelli dell’Istituto comprensivo statale “Giovanni Falcone” di Carini, dove finalmente gli studenti potranno svolgere le lezioni di educazione motoria e l’attività fisica all’aperto. All’inaugurazione della nuova area ha partecipato il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi che, assieme a Valerio Vermiglio, già capitano della Nazionale di volley e oggi membro del team “Illumina” di Sport e Salute, ha “vissuto” con gli alunni e i docenti l’emozione di una novità attesa da anni. A trasformare l’area di circa 500metri quadri seguendo le linee di sviluppo di “Sport Illumina”, da parcheggio abbandonato a luogo che prende vita con una pavimentazione colorata e modulare e con un’attrezzatura multisportiva, è stata Sport e Salute, nell’ambito del progetto “Sport Illumina – Spazi non convenzionali” promosso dal Ministro per lo Sport e i Giovani, per il tramite del Dipartimento per lo Sport, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del merito. Il progetto, con un investimento complessivo di 2,2 milioni di euro, sta trasformando cortili, corridoi, parcheggi e spazi in disuso di oltre 76 scuole d’Italia fino ad oggi senza palestra, in aree per l’attività motoria, fisica e sportiva per gli studenti. “Qui a Carini questo progetto Sport Illumina-Spazi non convenzionali affidato a Sport e Salute ha permesso di trasformare 500 metri quadri di parcheggio in un impianto polifunzionale nel quale i bambini e le bambine potranno divertirsi e formarsi. Il tema della psicomotricità è fondamentale per far conoscere il movimento e mettere tutti in condizione di poter avere le stesse opportunità, aspetto che la Costituzione riconosce al comma 7 dell’articolo 33, cioè il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme” le parole di Abodi. All’inaugurazione hanno partecipato tra gli altri, oltre al ministro Abodi anche il sindaco di Carini, Giuseppe Monteleone, il dirigente scolastico dell’Istituto Falcone, Giusto Catania ed il direttore dell’area “Scuola e Sostenibilità” di Sport e Salute, Teresa Zompetti.

– foto ufficio stampa Sport e Salute –

(ITALPRESS).