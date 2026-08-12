Da oltre un mese una perdita idrica tra via Paladino e via Vasari

Malgrado le segnalazioni dei residenti Caltaqua continua a non intervenire.

Gela. Non è bastato oltre un mese di segnalazioni, telefonate al call center ed anche agli sportelli di Caltaqua di via Morselli. In via Filippo Paladino, all’angolo con via Vasari, insiste una copiosa perdita di acqua. Ogni 48 ore, ovvero in coincidenza con l’erogazione idrica nel quartiere a nord di Via Venezia, l’acqua fuoriesce sul manto stradale per una probabile perdita. E quando i tombini sono coperti o parzialmente coperti da tappetini in gomma per ridurre lo sgradevole fetore fognario, l’acqua allaga tutto il manto stradale e sin sui marciapiedi.

I residenti hanno informato le squadre manutenzioni, chiamato al call center ma ogni due giorni la storia si ripete.