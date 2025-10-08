"Da amministrazione proposte su servizio rifiuti non tutte condivisibili", Impianti: "Valuteremo con Srr"

Prima del rinnovo contrattuale per il servizio, bisognerà quindi trovare un punto di convergenza sulle proposte che pervengono dal municipio

Gela. Il rinnovo del contratto per il servizio rifiuti non è certamente a rischio ma l'amministrazione comunale, come abbiamo riferito, ha predisposto una serie di proposte migliorative, che potrebbero rivelarsi non semplici da gestire per Impianti Srr, la società in house che si occupa delle attività, sulla base del rapporto in essere. Dagli uffici dell'azienda, attraverso il management, fanno sapere che non tutte le proposte, emerse durante un incontro tenutosi in Comune, “sono condivisibili”. “Sono state avanzate richieste non tutte condivisibili, ad esempio l’utilizzo di sacchetti con i codici a barre che andrebbe in conflitto con l’attuale sistema gestionale in uso, ma che, comunque, saranno oggetto di proposta ufficiale da parte dell'amministrazione comunale”, spiegano da Impianti. Allo stato, come abbiamo già riportato, si tratta appunto di proposte e non di punti già concordati tra le parti. “Vanno sottoposte sia all’approvazione della Impianti sia a una verifica preventiva sulla congruità rispetto al contratto normativo, da parte della Srr, soggetto che controlla Impianti”, viene precisato. Il sindaco Terenziano Di Stefano, l'assessore all'ambiente Giuseppe Fava e il gruppo operativo, costituito in municipio, sembrano avere una visione piuttosto chiara dei miglioramenti da apportare. Sarà però necessario un accordo complessivo con Impianti, che oltre al servizio nei Comuni dell'ambito gestisce la quasi totalità della filiera impiantistica oltre alla piattaforma integrata di Timpazzo. “Riguardo, infine, alla nomina degli ispettori ambientali, anche questa richiesta sarà oggetto di valutazione da parte della Srr, in quanto figure non previste nei contratti attuativi. Si confida, comunque, in un sereno confronto per trovare soluzioni che possano ottimizzare e migliorare l’efficienza del servizio e assicurare un maggiore controllo del territorio, al fine di combattere abbandoni e illeciti ambientali”, concludono i riferimenti della società. Il servizio attuale, non è una novità, soddisfa poco l'amministrazione comunale, che non l'ha mai nascosto. La riconferma del manager Impianti, l'ingegnere Giovanna Picone, ha decisamente irrigidito qualche posizione amministrativa e politica, a Palazzo di Città. Prima del rinnovo contrattuale per il servizio, bisognerà quindi trovare un punto di convergenza sulle proposte che pervengono dal municipio.