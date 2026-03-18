Cultura e giovani a "Macchitella Lab", parte "Una poesia sospesa"

Un segnale importante che rafforza il legame tra istituzioni, scuola e territorio

Gela. In città torna protagonista la forza delle parole con la seconda edizione di “Una Poesia Sospesa”, il progetto culturale promosso dal Liceo Scientifico Elio Vittorini e sostenuto da numerosi istituti del territorio. L’iniziativa si conferma come uno degli appuntamenti più attesi per la promozione della scrittura poetica e del dialogo tra le nuove generazioni. L’evento gode del patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune, guidato da Peppe Di Cristina, a testimonianza dell’attenzione dell’amministrazione verso progetti capaci di stimolare la crescita culturale e la partecipazione attiva dei giovani. Un segnale importante che rafforza il legame tra istituzioni, scuola e territorio. Cuore pulsante della manifestazione sarà ancora una volta il Macchitella Lab, spazio ormai simbolo di creatività e sperimentazione culturale cittadina. Qui si svolgerà un ricco programma di attività che includerà laboratori didattici, workshop tematici, incontri con autori e momenti di approfondimento, coinvolgendo centinaia di studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Grande attesa anche per la presenza del poeta di fama internazionale Davide Rondoni, protagonista di un incontro dedicato alla lettura e al commento dei grandi testi della poesia, sia contemporanea che classica. La sua partecipazione rappresenta un’occasione preziosa per gli studenti, che potranno confrontarsi direttamente con una delle voci più autorevoli del panorama poetico italiano. Il concorso poetico, cuore del progetto, prevede diverse categorie di premiazione, con uno speciale riconoscimento dedicato ai temi della tutela ambientale. Una scelta che sottolinea il forte intreccio tra cultura, educazione civica e sostenibilità, valori sempre più centrali nella formazione delle nuove generazioni. La manifestazione si concluderà con un momento particolarmente suggestivo: l’esposizione pubblica dei testi poetici e la cerimonia di premiazione dei vincitori. Un evento finale che trasformerà la città in un vero e proprio spazio aperto alla bellezza delle parole, favorendo il dialogo tra generazioni e celebrando la poesia come strumento di espressione, riflessione e comunità.