Crollo Messina, concluse le ricerche dei Vigili del Fuoco: stasera riapre via La Pira

MESSINA (ITALPRESS) – Si sono concluse le operazioni dei vigili del fuoco nella palazzina di via Giorgio La Pira, a Pistunina, interessata da un crollo lo scorso 30 luglio. Nel tardo pomeriggio di ieri sono terminate le attività di rimozione delle macerie

MESSINA (ITALPRESS) – Si sono concluse le operazioni dei vigili del fuoco nella palazzina di via Giorgio La Pira, a Pistunina, interessata da un crollo lo scorso 30 luglio. Nel tardo pomeriggio di ieri sono terminate le attività di rimozione delle macerie e le ricerche, andate avanti per circa due settimane.

Oggi i vigili del fuoco stanno procedendo allo sgombero dell’area gialla, dove erano stati collocati mezzi e attrezzature utilizzati durante gli interventi. Liberato anche il piazzale del supermercato situato di fronte all’area rossa.

Con la conclusione delle operazioni, è prevista per la serata di oggi la riapertura al traffico di via Giorgio La Pira, dopo le restrizioni adottate nelle ultime settimane.

-Foto xr6/Italpress-

(ITALPRESS).