Crollo Messina, concluse le ricerche dei Vigili del Fuoco: stasera riapre via La Pira
MESSINA (ITALPRESS) – Si sono concluse le operazioni dei vigili del fuoco nella palazzina di via Giorgio La Pira, a Pistunina, interessata da un crollo lo scorso 30 luglio. Nel tardo pomeriggio di ieri sono terminate le attività di rimozione delle macerie
MESSINA (ITALPRESS) – Si sono concluse le operazioni dei vigili del fuoco nella palazzina di via Giorgio La Pira, a Pistunina, interessata da un crollo lo scorso 30 luglio. Nel tardo pomeriggio di ieri sono terminate le attività di rimozione delle macerie e le ricerche, andate avanti per circa due settimane.
Oggi i vigili del fuoco stanno procedendo allo sgombero dell’area gialla, dove erano stati collocati mezzi e attrezzature utilizzati durante gli interventi. Liberato anche il piazzale del supermercato situato di fronte all’area rossa.
Con la conclusione delle operazioni, è prevista per la serata di oggi la riapertura al traffico di via Giorgio La Pira, dopo le restrizioni adottate nelle ultime settimane.
-Foto xr6/Italpress-
(ITALPRESS).
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Fonte:
- https://www.italpress.com/crollo-messina-concluse-le-ricerche-dei-vigili-del-fuoco-stasera-riapre-via-la-pira/
Verificato il: 13 agosto 2026