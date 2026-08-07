Crollo della palazzina a Messina, Burgio (Vigili del Fuoco): “Ricerche fino all’ultimo granello di materiale”

Proseguono senza sosta le operazioni di ricerca tra le macerie della palazzina crollata nel quartiere Pistunina di Messina

MESSINA (ITALPRESS) – Proseguono senza sosta le operazioni di ricerca tra le macerie della palazzina crollata nel quartiere Pistunina di Messina. Il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, Michele Burgio, ha spiegato che, dopo la fase iniziale caratterizzata da un’intensa attività di scavo, le ricerche si stanno concentrando nell’area residuale del crollo, dove si ritiene possano trovarsi ancora i due dispersi.

“L’attività non si interrompe – ha affermato – ma viene rimodulato il dispositivo di soccorso perché cambia il tipo di lavoro”. Contestualmente proseguono gli interventi di messa in sicurezza delle strutture pericolanti, con la rimozione di travi, pilastri e altri elementi che potrebbero mettere a rischio gli operatori impegnati nello scavo. Alla domanda sull’eventualità che i dispersi possano non essere ritrovati, Burgio ha preferito non rispondere, richiamando il rispetto per le indagini e per i familiari delle vittime. “Siamo ancora nella fase di ricerca e continueremo fino all’ultimo granello di materiale. Le operazioni si concluderanno soltanto quando avremo dichiarato la completa bonifica del sito”, ha concluso.

– foto xr6/Italpress –

(ITALPRESS).