Croce rossa ancora obiettivo dei ladri: nuovo furto la scorsa notte, "è angosciante"

Probabilmente nella notte della festa religiosa di ieri, qualcuno è riuscito a introdursi nella struttura, rubando quello che ha potuto individuare e portare via

Gela. Un primo furto, con danni all'interno della sede, si è registrato nella notte tra domenica scorsa e lunedì. I responsabili della Croce rossa locale, però, anche questa mattina si sono trovati davanti a nuovi ammanchi e ad altri danni, nella sede di via Madonna del Rosario. Probabilmente nella notte della festa religiosa di ieri, qualcuno è riuscito a introdursi nella struttura, rubando quello che ha potuto individuare e portare via. Ancora una volta, la costernazione di Anita Lo Piano, riferimento storico della Croce rossa locale. “Dopo undici ore di servizio per i festeggiamenti della Madonna delle Grazie, risvegliarsi con la notizia di un altro furto nella nostra sede della Croce rossa, lascia senza fiato. Due furti in quattro giorni è intollerabile. Non molliamo ma è veramente angosciante”, ha scritto Lo Piano sul proprio profilo social. Sono state presentate denunce e le indagini sono state avviate dagli agenti di polizia.