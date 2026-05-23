"Critiche all'amministrazione? Da campagna elettorale", Costa: "Sindaco sta dando risposte"

I lombardiani insistono, in modo evidente, sul rapporto politico che li lega al progetto del sindaco

Gela. Dopo la lunga diatriba sulle compensazioni Eni, in parte destinate agli eventi estivi, anche la vicenda di Poggio Arena, con le relative accuse mosse al sindaco e alla sua amministrazione dal segretario “PeR” Miguel Donegani, sembra politicamente utile a far compattare la maggioranza. I civici e i dem hanno già pubblicamente preso le distanze dai dirigenti di “PeR”, che fanno riferimento al gruppo regionale Controcorrente del parlamentare Ars Ismaele La Vardera, ritenendo l'affondo di Donegani non corrispondente al tipo di azione amministrativa messa in atto dal primo cittadino e dai suoi assessori. “Una città distrutta? Sicuramente, ci sono problemi che il sindaco e la sua amministrazione conoscono bene e stanno affrontando – dice il dirigente Mpa Ugo Costa – però, parlare di una città distrutta mi sembra ingeneroso. Le difficoltà amministrative, sotto dissesto, le avrebbero avute tutti, indipendentemente dal colore della giunta. Quelle di Donegani mi sembrano polemiche da campagna elettorale e non ne vedo ragioni, visto che le prossime scadenze elettorali sono ancora distanti. Per quanto ci riguarda, notiamo un sindaco sempre disponibile ad affrontare ogni situazione, emergenziale e non, sta lavorando sapendo che con il dissesto i vincoli ci sono e si fanno sentire. Ci sono decine di cantieri in atto e la programmazione estiva va avanti, per dare alla città un'immagine che già lo scorso anno ha attratto visitatori e turisti. Se a ogni vicenda, più o meno complessa, si deve alimentare necessariamente un attacco verso l'amministrazione, allora c'è qualcosa che non va”. I lombardiani, che nella giunta a prevalenza progressista del primo cittadino sono presenti fin dall'insediamento, non intendono abbassare la guardia e lo hanno confermato a più riprese, pure nei lavori consiliari. Insistono, in modo evidente, sul rapporto politico che li lega al progetto del sindaco. “Il nostro partito continua a dare pieno sostegno all'amministrazione Di Stefano che sta rispettando il programma elettorale e che lavora per dare continuità amministrativa e per rilanciare la città. Forse – conclude Costa già ex assessore - c'è qualcuno che, politicamente e sul piano amministrativo, si ritiene puro ma sbaglia di grosso. Tutti dovremmo fare fronte comune per consentire alla città di uscire dalle difficoltà che non ha generato certamente questo sindaco”.