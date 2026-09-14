"Crisi idrica superata e segnali per città", Faraci: "Rimaniamo fuori dai partiti, giunta? Pronti se sarà chiesto"

E' sicuramente tra i consiglieri comunali di “Una Buona Idea” più vicini a Di Stefano, espressione del gruppo fuori dai partiti

Gela. La verifica politica, interna alla maggioranza del sindaco Terenziano Di Stefano, si innesta tra emergenze della città che mantengono la testa nell'agenda amministrativa e non solo, in primis la vertenza sanità, le impellenze finanziarie e la ripresa a pieno regime dell'attività istituzionale. Gli alleati non mostrano per nulla segnali che possano destare preoccupazioni particolari per il primo cittadino. Anzi, la coalizione, in maniera più netta rispetto al recente passato, crede nel progetto di continuità amministrativa e nel secondo mandato del sindaco civico, che punta tutto sui risultati e sulla progettualità. “Mai come in questi mesi – spiega il capogruppo civico Rosario Faraci – la città ha potuto vivere un periodo di totale assenza di emergenze idriche. Questo è un segnale importante. Può capitare qualche difficoltà minima ma le emergenze vissute per anni sono venute meno. E' il risultato di una programmazione efficiente e degli interventi che l'amministrazione ha chiesto e ottenuto lungo la condotta San Leo. C'è stata lungimiranza. I numeri delle presenze in città sembrano in costante aumento. Tanti hanno deciso, quest'estate, di ritornare e c'è chi in città è venuto per visitarla. Sono aspetti che non si possono sottovalutare seppur si debba migliorare la pulizia”. Faraci, che fa parte della commissione consiliare sviluppo economico, già nel corso della sua prima esperienza all'assise civica, durante la sindacatura Greco, aveva posto tra i punti determinanti la programmazione di iniziative per la crescita del territorio, con opere pubbliche e investimenti. E' sicuramente tra i consiglieri comunali di “Una Buona Idea” più vicini a Di Stefano, espressione del gruppo fuori dai partiti. “Il nostro movimento si è consolidato con il lavoro – continua Faraci – siamo cresciuti gradualmente e non rinunciamo alla nostra specificità. Il lavoro portato avanti dal sindaco e dalla sua amministrazione dovrà avere continuità negli anni. I partiti ci hanno cercati e continuano a farlo ma la nostra strada è quella che abbiamo iniziato a percorrere ormai tanti anni fa e non ci rinunciamo. Aderire a un partito significherebbe snaturare il nostro progetto”. Una dimensione estranea alle dinamiche classiche, del resto, è quella che più ha convinto il sindaco Di Stefano che, allo stesso tempo, non smette di dialogare con gli alleati che lo supportano. Secondo Faraci, che guarda pure al contesto politico regionale, “per ora c'è tanta confusione e qualcuno dà troppo spazio a personalismi che andrebbero evitati”. Fa intendere che la verifica fissata da Di Stefano, in città, non dovrebbe sconvolgere gli assetti attuali. “I temi sono fondamentali così come le soluzioni da fornire alla città – dice inoltre – si faranno delle scelte e penso che gli assessori intenzionati a candidarsi alle regionali dovranno lasciare per evitare che la loro azione amministrativa venga presa troppo dall'aria elettorale. I civici in giunta? Se ci venisse chiesto, avremo nomi da fornire comunque di spessore. Eventuali innesti, infatti, ritengo dovranno garantire competenze e capacità, anche maggiori dei loro predecessori”. Il capogruppo di “Una Buona Idea” non pare temere levate di scudi strumentali dall'opposizione. “E' un'opposizione che fino a oggi si è sempre dimostrata responsabile e collaborativa sui grandi temi – conclude – è questo il clima istituzionale che dovrebbe sempre prevalere in un Comune che risente ancora dei limiti imposti dal dissesto e che deve trovare risorse per rafforzare l'organico e dare una prospettiva di lungo corso. Solo una parte minima dell'opposizione assume strategie strumentali”.