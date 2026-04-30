Crisi carburanti, Barbagallo alla Camera: "Salvini e il governo ignorano il biojet di Gela e Venezia"

Barabagallo richiama Gela e Venezia, due poli di produzione del biojet, attraverso le bioraffinerie Eni

Gela. Non solo il sindaco Terenziano Di Stefano, che come abbiamo riportato, la scorsa settimana, ha chiesto al governo nazionale di puntare su Gela come hub per il carburante destinato all'aviazione, a maggior ragione in un periodo di forte crisi e instabilità internazionale. La questione è stata ripresa in parlamento. Il ministro Matteo Salvini è intervenuto durante il question time alla Camera ma per il parlamentare nazionale del Pd Anthony Barbagallo si tratta di parole prive di una visione strategica. “Il governo è chiamato a dare risposte certe, parole di verità sulla carenza del carburante negli aeroporti. Serve trasparenza e nonostante sia passato un mese dall'informativa urgente richiesta dal Pd, anche oggi il ministro Salvini tentenna con un generico 'stiamo gestendo la faccenda' per poi scaricare sull'Europa e il patto di stabilità le chiare mancanze di pianificazione e strategia del governo. Salvini deve fornire una completa analisi della situazione, aeroporto per aeroporto, farci sapere tutte le eventuali carenze e chi, a fine maggio sarà senza carburante”, ha detto il deputato, che è capogruppo del partito in commissione trasporti e segretario dei dem in Sicilia. Barabagallo richiama proprio Gela e Venezia, due poli di produzione del biojet, attraverso le bioraffinerie Eni. “La non-risposta di Salvini sui veri rischi del trasporto aereo – ha aggiunto - arriva quando il prezzo del carburante è arrivato alle stelle e, colpevolmente, non è stato utilizzato il biocarburante che viene prodotto direttamente a Venezia e Gela per il trasporto aereo. Nel frattempo l'esecutivo non ha ascoltato l'allarme delle compagnie aeree, né le società e le associazioni di gestione aeroportuali per trovare unitariamente delle soluzioni alternative. È da inizio legislatura che il ministro parla di un piano nazionale degli aeroporti, lo annuncia sempre ma dopo quattro anni va cercato a 'Chi l'ha visto?'”.