Crack house chiusa, immobile messo in sicurezza

Si tratta di un immobile abbandonato, usato da chi assume crack e droga e che abbiamo descritto negli scorsi giorni

Gela. Dopo quanto riferito da questa testata giornalistica, la crack house nella zona di via Martorana, a ridosso del centro storico, è stata chiusa e messa in sicurezza, su provvedimento dell'amministrazione comunale. Si tratta di un immobile abbandonato, usato da chi assume crack e droga e che abbiamo descritto negli scorsi giorni. Probabilmente, un punto di ritrovo per tossicodipendenti che ha creato preoccupazioni tra i residenti, in una zona dove è aumentato il numero anche di furti. Gli agenti di polizia del commissariato, a seguito della nostra segnalazione, hanno effettuato accurati controlli in zona, identificando diversi giovani.