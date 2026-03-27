Crack e furti, giro di vite in centro storico: controlli a tappeto della polizia

Negli ultimi giorni, abbiamo riferito dell'aumento evidente di consumo di droga, fino a individuare un'abitazione, in abbandono, ritrovo per gli assuntori di crack

Gela. Le zone limitrofe al centro storico finiscono sotto stretta osservazione delle forze dell'ordine. Negli ultimi giorni, abbiamo riferito dell'aumento evidente di consumo di droga, fino a individuare un'abitazione, in abbandono, ritrovo per gli assuntori di crack. Ieri sera, i poliziotti del commissariato hanno condotto controlli a tappeto nella zona. Sono stati identificati e perquisiti diversi giovani. Un primo giro di vite per evitare il radicarsi di fenomeni che stanno creando molta insicurezza tra i residenti di quelle aree, dove peraltro si sono registrati furti, comprese le "spaccate" a diverse attività commerciali.