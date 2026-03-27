Quotidiano di Gela

Crack e furti, giro di vite in centro storico: controlli a tappeto della polizia

Negli ultimi giorni, abbiamo riferito dell'aumento evidente di consumo di droga, fino a individuare un'abitazione, in abbandono, ritrovo per gli assuntori di crack

A cura di Redazione Redazione
27 marzo 2026 10:23
Crack e furti, giro di vite in centro storico: controlli a tappeto della polizia -
Gela
Cronaca
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Gela. Le zone limitrofe al centro storico finiscono sotto stretta osservazione delle forze dell'ordine. Negli ultimi giorni, abbiamo riferito dell'aumento evidente di consumo di droga, fino a individuare un'abitazione, in abbandono, ritrovo per gli assuntori di crack. Ieri sera, i poliziotti del commissariato hanno condotto controlli a tappeto nella zona. Sono stati identificati e perquisiti diversi giovani. Un primo giro di vite per evitare il radicarsi di fenomeni che stanno creando molta insicurezza tra i residenti di quelle aree, dove peraltro si sono registrati furti, comprese le "spaccate" a diverse attività commerciali.

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