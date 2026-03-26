Crack e furti, "è emergenza sicurezza ma l'amministrazione è distratta": due interrogazioni FdI

"Mentre qualcuno si distrae, i cittadini vivono ogni giorno le conseguenze di questa situazione", dice il consigliere Sara Cavallo

Gela. Droga, soprattutto il crack, e furti in crescita. Abbiamo riferito di fatti che stanno aumentando e di punti, in centro storico, dove il crack viene consumato alla luce del sole o quasi. Il consigliere comunale di Fratelli d'Italia Sara Cavallo, insieme al gruppo locale, ha presentato due interrogazioni sul tema e chiama a rispondere l'amministrazione comunale. “Qui non si tratta più di episodi isolati – dice – ma di una vera e propria escalation. Da una parte il problema della droga che avanza, dall’altra commercianti costretti a fare i conti con vetrine distrutte e notti insonni. Nel frattempo, però, l’amministrazione sembra distratta, come se tutto questo non stesse accadendo nel cuore della nostra città. Un’ironia amara che nasce da un dato concreto: mentre cresce il senso di insicurezza tra cittadini e operatori economici, le risposte tardano ad arrivare. Per questo motivo, con le interrogazioni presentate, si chiede di passare finalmente dalle parole ai fatti. Più controlli sul territorio, soprattutto di notte; un serio potenziamento della videosorveglianza; un confronto diretto con i commercianti; un tavolo tecnico urgente con tutte le istituzioni e le forze dell’ordine per affrontare il problema della droga. Non servono slogan – conclude Cavallo – ma presenza, attenzione e interventi concreti. Perché mentre qualcuno si distrae, i cittadini vivono ogni giorno le conseguenze di questa situazione”. Il sindaco Terenziano Di Stefano, oggi, ha pubblicamente chiesto di denunciare azioni criminali che possano colpire non solo gli esercenti ma più in generale tutta la città.